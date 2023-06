Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, nam thanh niên ở Quảng Ngãi bị đâm chết

TPO - Công an Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với 3 nghi can tình nghi tham gia vụ giết người người xảy ra tại xã Sơn Thượng (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 7/6, Công an huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh bắt giữ ba nghi can liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện, gồm: Đinh Văn Phương (22 tuổi), Đinh Văn Phong (20 tuổi) và Đinh Văn Dát (22 tuổi, cùng trú thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 6/6, Đ.V.L. (22 tuổi, trú xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà) tham gia nhậu tại một nhà dân trên địa bàn xã Sơn Thượng. Tại đây, L. phát sinh mâu thuẫn với nhóm Phương, Phong và Dát.

Tan tiệc, đang trên đường về nhà, Đ.V.L. bị 3 người trên tấn công bằng dao tự chế khiến Đ.V.L. trọng thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế huyện Sơn Hà cấp cứu, song L. đã tử vong. Riêng 3 đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua tin báo của người dân, lực lượng Công an huyện Sơn Hà đã vào cuộc điều tra và bắt khẩn cấp các đối tượng.

Bước đầu làm việc với cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận do xảy ra mâu thuẫn tại cuộc nhậu nên khi ra về, Phương đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm L. khiến nạn nhân thiệt mạng.

Hiện vụ việc đang được thụ lý điều tra theo thẩm quyền.