Sau cuộc nhậu, một người bị đâm chết tại phòng trọ ở Bình Dương

TPO - Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Nguyễn Văn Vĩnh chạy về phòng trọ lấy dao đến đâm "bạn nhậu" là ông Nguyễn Văn G tử vong.

Tối 14/5, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Vĩnh (45 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, đêm 13/5, ông Phạm Văn Khánh tổ chức ăn nhậu tại khu trọ thuộc khu phố Đông An 3 (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tham gia cuộc nhậu này có Nguyễn Văn Vĩnh và ông Nguyễn Văn G (45 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa).

Khoảng 21h tối cùng ngày, ông G và Vĩnh xảy ra mâu thuẫn và thách thức đánh nhau. Vĩnh đi xe mô tô về nhà trọ lấy con dao rồi quay lại gặp ông G. Khi ông G đi ra cửa phòng thì Vĩnh cầm dao đâm vào vùng bụng làm nạn nhân gục xuống đất.

Sau khi gây án, Vĩnh cầm dao và lên xe mô tô bỏ đi khỏi hiện trường. Ông G được người dân đưa đến Bệnh viện Quân y 4 để cấp cứu nhưng đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, trên vùng bụng bên trái của nạn nhân có 1 vết thương kích thước 03x02 cm. Nguyên nhân ban đầu xác định nạn nhân chết là do vết thương thấu bụng, thủng ruột, thủng động mạch chậu gây mất máu cấp.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thụ lý, điều tra.