Ngăn chặn kịp thời âm mưu xả súng hàng loạt tại sân bay Mỹ

TPO - Cảnh sát Mỹ vừa kịp thời bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc lên kế hoạch thực hiện vụ xả súng hàng loạt tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta, qua đó ngăn chặn nguy cơ xảy ra thảm kịch đẫm máu.

Theo thông tin từ ABC7 và cơ quan chức năng địa phương, nghi phạm được xác định là Billy Joe Cagle (49 tuổi), sống tại Cartersville, bang Georgia. Cagle bị bắt vào sáng 20/10 khi đang xuất hiện tại nhà ga chính của sân bay, được cho là đang khảo sát khu vực kiểm tra an ninh của Cơ quan An ninh Vận tải (TSA).

Cảnh sát cho biết, trước đó Cagle đã có những phát ngôn đe dọa “xả súng tại sân bay” trong một buổi livestream trên mạng xã hội. Lo ngại về hành vi bất thường này, gia đình nghi phạm đã nhanh chóng báo cho Sở Cảnh sát Cartersville, giúp cơ quan chức năng kịp thời vào cuộc.

Cảnh sát Mỹ vừa kịp thời bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc lên kế hoạch thực hiện vụ xả súng hàng loạt tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta. Ảnh: Atlanta International Airport.

Khi nhận được cảnh báo, lực lượng an ninh tại Atlanta lập tức triển khai tìm kiếm và phát hiện Cagle tại sân bay. Nghi phạm bị khống chế mà không chống cự. Khám xét chiếc xe bán tải Chevrolet của Cagle, cảnh sát thu giữ một khẩu súng trường AR-15 cùng 27 viên đạn, đây là những tang vật được cho là sẽ được sử dụng trong kế hoạch tấn công.

Cơ quan chức năng xác nhận Cagle là người từng có tiền án và bị cấm sở hữu súng đạn. Hiện ông ta đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự, bao gồm đe dọa khủng bố, âm mưu tấn công nghiêm trọng, tàng trữ vũ khí trái phép và sử dụng súng trong quá trình phạm tội.

Theo hồ sơ, Cagle từng nhiều lần bị bắt, trong đó có vụ tàng trữ cần sa, và có thể đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Hình ảnh từ camera an ninh tại sân bay cho thấy nghi phạm liên tục quan sát khu vực đông người, làm dấy lên lo ngại về ý đồ chuẩn bị tấn công.

Khám xét chiếc xe bán tải Chevrolet của Cagle, cảnh sát thu giữ một khẩu súng trường AR-15 cùng 27 viên đạn. Ảnh: HOK Website.

Sự việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của cảnh giác cộng đồng và phản ứng nhanh của lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn các vụ bạo lực quy mô lớn.

Sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta, với hơn 100 triệu lượt hành khách mỗi năm, được xem là một trong những cơ sở có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nhất thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh hàng không nhận định rằng công nghệ không thể thay thế vai trò của thông tin tình báo và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Giới chức Atlanta đánh giá cao sự hợp tác nhanh chóng giữa cảnh sát địa phương và người dân, giúp ngăn chặn một vụ tấn công có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ việc cũng là lời nhắc về tầm quan trọng của việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường, can thiệp kịp thời đối với người có vấn đề tâm lý, cùng đầu tư liên tục cho hệ thống an ninh hàng không - những yếu tố then chốt để bảo vệ an toàn cho hành khách và nhân viên tại các sân bay lớn trên thế giới.