NEGAV - Uyển Ân “tay trong tay” dạo phố, fan lập hội đào "hint" từ loạt tương tác cũ

Bảo Trâm - Ảnh, clip: Tổng hợp

HHTO - NEGAV và Uyển Ân bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng sau đoạn clip “tay trong tay” dạo phố. Người hâm mộ hào hứng “đẩy thuyền”, mong cặp đôi “phim giả tình thật”.

Mới đây, một tài khoản Threads đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc NEGAVUyển Ân nắm tay nhau cùng dạo phố. Sự tự nhiên khi sánh bước giữa chốn đông người cùng với những cử chỉ thân mật khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ trên mức bạn bè của cả hai.

NEGAV và Uyển Ân bị người qua đường bắt gặp khi đang cùng nhau dạo phố. Nguồn clip: Threads @mimin.tae.
Hành động thân mật của cả hai làm dấy lên nghi vấn hẹn hò.

Cùng thời điểm, NEGAV cũng vừa thay đổi ảnh đại diện ở tài khoản phụ thành hình vẽ chibi một cặp đôi ôm nhau thắm thiết. Nhiều ý kiến cho rằng nam rapper đang ẩn ý về chuyện tình cảm của mình. Một khán giả hài hước bình luận: "Sói hoang cô độc nay đã có người yêu áo sọc".

Động thái mới nhất của NEGAV khiến nhiều người cho rằng nam rapper đã có "nửa kia".

Trước đó, NEGAV và Uyển Ân từng hợp tác trong bộ phim điện ảnh Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành với vai diễn một cặp vợ chồng. Dù không có quá nhiều thời lượng xuất hiện cùng nhau, cả hai vẫn để lại ấn tượng với người xem nhờ “phản ứng hoá học” tự nhiên. Sau bộ phim, NEGAV và Uyển Ân tiếp tục giữ liên lạc, thường xuyên xuất hiện cùng Pháp Kiều và hội bạn thân trong nhiều buổi gặp gỡ đời thường.

Cặp đôi phụ Kiều - An (tên nhân vật trong phim) chiếm sóng với đám cưới "tiền tỷ".
Từ nhân vật chính hoá "bóng đèn", Pháp Kiều được cho rằng đang "đẩy thuyền" cho cặp đôi.

Đáng chú ý, NEGAV và Uyển Ân nhiều lần gọi nhau bằng cách xưng hô “vợ - chồng”, cùng quay trend TikTok và thường xyên tương tác qua lại trên mạng xã hội. Tuy nhiên ở thời điểm đó, phần lớn khán giả chỉ cho rằng cả hai đang đùa vui với thân phận nhân vật trong phim. Chỉ đến khi đoạn clip dạo phố được lan truyền, cư dân mạng mới bắt đầu “đào lại” loạt chi tiết trước đây và đặt nghi vấn về mối quan hệ của cả hai.

Fan lập hội "soi hint", quyết tâm "chèo thuyền" cho cặp đôi.

Không ít người hâm mộ bày tỏ sự thích thú và tích cực “chèo thuyền” cho cặp đôi. Một số fan của NEGAV cũng cho rằng nếu tin đồn là thật thì đây là điều đáng vui vì nam rapper đã tìm được người đồng hành: “Nếu là thật... Mình thấy hạnh phúc vì đã có người cùng An bước đi. Chị Ân là người trong nghề, chị sẽ hiểu và cảm thông với An”, “Em An đã tìm được người ấy. Người hạnh phúc nhất hôm nay là tôi!”, “Đôi này dễ thương quá, +1 thuyền viên”... Tuy nhiên, hiện tại, mọi suy đoán vẫn chỉ xuất phát từ phía cộng đồng mạng khi cả NEGAV lẫn Uyển Ân đều chưa lên tiếng xác nhận về mối quan hệ tình cảm.

NEGAV và Uyển Ân thường xuyên đi chơi với hội bạn chung.
#NEGAV #Uyển Ân #NEGAV Uyển Ân hẹn hò #tin đồn hẹn hò #Bộ Tứ Báo Thủ #Quán quân ATSH2025

