Náo nhiệt lễ hội Songkran Thái Lan 2026: "Quẩy" hết mình giữa mùa hè Bangkok mát lạnh

HHTO - Đến hẹn lại lên, giới trẻ khắp thế giới đổ về Bangkok, Thái Lan để "quẩy" Lễ hội té nước Songkran. Những hình ảnh các con phố đông nghịt người nhảy múa giữa những luồng nước sảng khoái đang làm dịu đi những ngày đầu hè đổ lửa trên các nền tảng mạng xã hội.

Lễ hội Songkran là Tết cổ truyền của người dân Thái Lan, thường diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 4 hàng năm, là dịp đánh dấu chuyển giao năm mới theo Phật lịch. Lễ hội là một phần quan trọng của đời sống văn hóa và tôn giáo của “xứ sở chùa vàng”, mang ý nghĩa thanh tẩy và khởi đầu mới.

Theo truyền thống, vào dịp Songkran, người dân sẽ vẩy nước lên người khác như cử chỉ cầu phúc đầu năm. Tuy nhiên, theo thời gian, nét văn hóa này được người dân địa phương và du khách rộng rãi đón nhận, mở rộng thành một lễ hội té nước nổi tiếng.

Video: @thailandist.

Hòa trong không khí sôi động của Songkran 2026, giới trẻ Việt Nam cũng hoà vào dòng du khách đến Bangkok từ khắp thế giới, chuẩn bị hành lý cùng những trang phục nổi bật, đầy màu sắc để sẵn sàng tham gia “cuộc vui té nước”.

Những bộ trang phục mát mẻ, rực rỡ cùng các “vũ khí” quen thuộc như súng nước trở thành hình ảnh đặc trưng “không thể thiếu” của người tham gia lễ hội.

Songkran năm nay trở lại với loạt hoạt động trải nghiệm phong phú, kết hợp với không khí âm nhạc sôi động từ EDM đến random dance.

Lễ hội không chỉ là dịp giải nhiệt giữa mùa nắng nóng mà còn là cơ hội để thể hiện cá tính thời trang. Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ Thái Lan cũng góp mặt, gây ấn tượng với visual nổi bật.

Bộ đôi diễn viên Lingling Kwong và Orm Kornnaphat được ví như "nữ thần" của Songkran 2026 bởi vẻ đẹp trong trẻo xuất hiện tại sự kiện Songkran Thaiconic. Ảnh: BUBUBOi.

"Màn chào sân" đầy màu sắc của Nattawin Wattanagitiphat (Apo) và Jitaraphol Potiwihok (Jimmy). Ảnh: King Power.

Phuwin Tangsakyuen "đốn tim" người hâm mộ với diện mạo thần thái tại Songkran. Ảnh: @midnightsunq

Tuy nhiên, bên cạnh bầu không khí náo nhiệt, Songkran cũng tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe và an toàn đáng lưu ý. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt, người tham gia dễ gặp các vấn đề như cảm nắng, kiệt sức, hoặc thậm chí còn có nguy cơ đột quỵ do nhiệt. Vì vậy, các bạn nên lựa chọn ra ngoài vào những khung giờ mát mẻ như chiều tối để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng, đồng thời chủ động bổ sung nước và nghỉ ngơi hợp lý nhằm đảm bảo thể trạng.

Bên cạnh đó, với số lượng trăm nghìn người tham gia đông đảo, bạn cũng cần lưu ý tránh những cuộc xô đẩy dễ dẫn đến tai nạn. Ngoài ra, người tham gia cũng được khuyên nên sử dụng giày dép chống trơn trượt để hạn chế té ngã khi "té nước".

Có thể thấy, bên cạnh không khí sôi động và những trải nghiệm thú vị, Songkran cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà người trẻ cần lưu ý, nâng cao ý thức để phòng tránh khi vui chơi.