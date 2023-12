Nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TPO - Sáng 8/12, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe chuyên đề "Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng Đảng, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng từ giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII đến đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng", do Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an trình bày.

Tiến sĩ Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương thông tin về chuyên đề: "Quán triệt, triển khai thực hiện hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội".

Phát biểu tại hội nghị, ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối đề nghị các cấp ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đã tập huấn. Trọng tâm là tăng cường quản lý, giám sát tình hình cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động đăng tải, chia sẻ, phát tán trên Internet, mạng xã hội; tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn của Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Cùng với đó, chủ động phối hợp với các cơ quan an ninh, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin kịp thời gỡ bỏ, ngăn chặn những bài viết, thông tin xấu độc phát tán, lan truyền trên Internet, mạng xã hội chống Đảng, Nhà nước, chế độ. Các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024.

Trước đó, Ban chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối đã tổ chức hội nghị giao ban quý IV và tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 năm 2023. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực, nhất là tăng cường tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm, giải pháp thực tế, nhằm phát huy hơn nữa những ưu điểm, khắc phục hạn chế, với phương châm "kiên định - chủ động - kịp thời - sáng tạo - hiệu quả" nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.