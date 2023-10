Nam thanh niên ‘nhảy’ xe đặc chủng của CSGT bỏ trốn

TPO - Trong lúc CSGT lập biên bản xử lý người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn, nam thanh niên đi cùng người vi phạm bất ngờ lấy xe mô tô đặc chủng của lực lượng làm nhiệm vụ bỏ chạy.

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tiến hành điều tra vụ việc nam thanh niên lấy xe mô tô đặc chủng của CSGT bỏ trốn khỏi chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 12/10, tại giao lộ Hùng Vương - Nguyễn Văn Trỗi (phường Phước Hưng, TP Bà Rịa), lực lượng công an thuộc của Đội CSGT-TT Công an TP Bà Rịa kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện anh V.Đ.K (35 tuổi, trú tại thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) vi phạm nồng độ cồn khi đang điều khiển xe máy.

Trong lúc lực lượng chức năng, lập biên bản vi phạm đối với anh K., thì C.K.C (21 tuổi, quê Cà Mau) là người cùng xe với anh K. bất ngờ lên xe mô tô đặc chủng của CSGT, nổ máy điều khiển xe bỏ chạy.

Công an TP Bà Rịa đã tiến hành điều tra, truy bắt C. Đến rạng sáng 13/10, lực lượng chức năng bắt giữ được C. và thu hồi xe đặc chủng. Bước đầu C. khai nhận sau khi lấy xe, C. chạy đến thị xã Phú Mỹ bỏ xe tại một khu đất trống rồi thuê nhà nghỉ ngủ lại.