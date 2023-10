Xử phạt gần 200 cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn

TPO - 6 tổ công tác Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối với hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, phát hiện 192 trường hợp vi phạm nồng độ cồn là đảng viên, cán bộ, công chức.

Ngày 11/10, thông tin từ Cục CSGT, từ ngày 30/8 đến 5/10, 6 tổ công tác của Cục CSGT phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã làm việc, kiểm tra tại 45 tỉnh, thành, kiểm soát 150.763 phương tiện, phát hiện và bàn giao cho công an địa phương xử lý 5.284 trường hợp vi phạm.

Trong đó có 5.053 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 44 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 24 trường hợp người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy, 10 trường hợp vi phạm về tải trọng và kích thước hàng hóa, 157 trường hợp vi phạm khác.

Theo Cục CSGT, đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, qua xác minh có 192 trường hợp người vi phạm là đảng viên, cán bộ, công chức. Những trường hợp vi phạm này bên cạnh việc bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, lực lượng CSGT sẽ gửi thông tin vi phạm về các cơ quan, đơn vị để xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật về công chức, viên chức và điều lệ của cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang.

Trong quá trình kiểm tra, xử lý nồng độ cồn, các tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản, bàn giao cho công an địa phương khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma túy trái phép; 3 vụ chống người thi hành công vụ (Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng); 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức (Cao Bằng và Thái Nguyên giả danh nhà báo).

Thống kê của Cục CSGT cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện xử lý 547.768 trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, 1.701 trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có chất ma túy trong cơ thể.

Hiện Công an một số tỉnh, thành phố đã thành lập các tổ kiểm tra vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, gồm nhiều lực lượng như CSGT, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy và Công an cấp huyện, bố trí kiểm tra chéo, xử lý vi phạm với tinh thần “không có ngoại lệ”, “không có vùng cấm”.

Đặc biệt, Công an tỉnh cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh có những chỉ đạo kịp thời về không can thiệp vào công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn.