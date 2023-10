Nghệ An: Xử phạt gần 13.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

TPO - Tính đến nay, ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã xử phạt hơn 12.900 tài xế vi phạm nồng độ cồn, số tiền phạt hơn 62 tỷ đồng.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Nghệ An đã huy động lực lượng, tập trung xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn. Qua đó tạo chuyển biến tích cực, từng bước hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe”.

Từ đầu năm tới ngày 12/10, ngành chức năng tỉnh Nghệ An đã xử phạt hơn 12.900 tài xế vi phạm nồng độ cồn, số tiền phạt hơn 62 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tính riêng trong 10 ngày, từ 30/9 đến 9/10, tổ công tác của Công an tỉnh Nghệ An đã xử lý 37 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 37 phương tiện, xử phạt hơn 200 triệu đồng.

Quá trình bị kiểm tra, xử lý, nhiều tài xế vi phạm trình bày lý do, năn nỉ được bỏ qua và gọi điện cho người thân quen nhờ tác động. Tuy nhiên, các thành viên tổ công tác kiên quyết từ chối việc nghe điện thoại.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn tiếp tục được thực hiện đến ngày 15/10, trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Các tổ công tác sẽ kiểm tra xử lý ở bất kỳ điểm nào, thay đổi địa bàn kiểm tra liên tục để tránh tình trạng tài xế “né” chốt.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn Nghệ An xảy ra 127 vụ tai nạn, làm chết 85 người, bị thương 90 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 17 vụ, giảm 11 người chết và giảm 9 người bị thương.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho hay: “Việc xử lý vi phạm nồng độ cồn với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, cùng với tăng cường công tác kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền đã góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Điều đáng ghi nhận là người dân đang thay đổi ý thức, hình thành thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe”.