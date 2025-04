Nam thanh niên Gen Z ở Bình Dương vừa trúng Jackpot hơn 186 tỉ đồng là ai?

Anh D. cho biết đã chuẩn bị kế hoạch sử dụng hợp lý số tiền trúng thưởng sau khi tham khảo ý kiến của người thân.

Ngày 21-4 vừa qua, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 xổ số Power 6/55 thuộc kỳ quay số ngày 27-3, trị giá hơn 186 tỉ đồng cho anh D.A.D.

Anh D.A.D thuộc thế hệ gen Z, đang sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Bình Dương. Anh là một người chơi trẻ tuổi, thường xuyên tham gia xổ số như một hình thức giải trí.

Qua kiểm tra hệ thống dữ liệu kinh doanh và hồ sơ cá nhân, Vietlott xác nhận vé số trúng thưởng được anh D.A.D mua tại điểm bán hàng số 116 Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP HCM.

Anh D. xác nhận thông tin này và cho biết mỗi khi đi lấy hàng, anh đều ghé điểm này để mua vài vé. Mỗi lần anh đều mua vé cho nhiều kỳ, và tấm vé số may mắn cũng là một trong những tấm vé anh mua nhiều kỳ. Dãy số may mắn do chính tay anh tự chọn với sự kết hợp giữa các số may mắn của anh và các số ngẫu nhiên.

Vì mua nhiều kỳ nên anh chưa lấy ra dò ngay mà để trong cốp xe máy. Trong một buổi ngồi bán hàng, anh lấy ra để dò và phát hiện mình đã trúng Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ 01169.

"Lúc đó tôi thấy bất ngờ, không thể tin là mình đã trúng một số tiền lớn như vậy. Tôi cũng chia sẻ với mẹ và anh chị em trong gia đình, mọi người cũng không thể tin nổi. Nhưng đến bây giờ, khi số tiền đã vào tài khoản thì tôi đã tin là mình trúng số thật" - anh D. chia sẻ.

Anh D. cho biết đã chuẩn bị kế hoạch sử dụng hợp lý số tiền trúng thưởng sau khi tham khảo ý kiến của người thân.

"Ở các tỉnh phía Nam, chơi xổ số là thói quen phổ biến nên tôi khá quen với loại hình này. Tôi xem xổ số Vietlott như một thú vui hiện đại, hợp pháp, đồng thời góp phần vào ngân sách nhà nước"- anh D.A.D chia sẻ.

Theo quy định, anh D.A.D phải nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 18,6 tỉ đồng (10% giá trị vượt quá 10 triệu đồng) tại TP HCM, nơi phát hành vé. Số thuế này được khấu trừ trực tiếp khi nhận thưởng.