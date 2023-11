Nam sinh bị nhóm người đánh đập, Phòng Giáo dục báo cáo... chỉ 2 người tham gia

TPO - Phòng Giáo dục TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) báo cáo chỉ có 2 học sinh tham gia đánh một em học sinh. Tuy nhiên, theo clip chia sẻ, nam sinh này bị một nhóm mang đồng phục học sinh lao vào đánh đập, dẫm đạp.

Ngày 12/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã có báo cáo liên quan đến vụ học sinh đánh nhau ngoài nhà trường ngày 3/11.

Báo cáo của Phòng GD&ĐT căn cứ vào báo cáo của Trường THCS Hùng Vương, Trường THCS Lạc Long Quân về việc học sinh đánh nhau ngoài nhà trường.

Sự việc xảy ra vào lúc 11h20 ngày 3/11 (sau giờ tan học 15 phút), tại địa điểm phía sau khu dân cư hẻm Nguyễn Cư Trinh (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột). Vào thời điểm trên, học sinh Phan Ngô Anh Kh. và Nguyễn Đình H. (cùng học lớp 9D, Trường THCS Lạc Long Quân) tham gia đánh em Trần Vũ Quốc Đ. (lớp 9G Trường THCS Hùng Vương).

Nguyên nhân, trước đây em Đ. xảy ra mâu thuẫn với em An (học sinh Trường THCS Hùng Vương). Sau đó, em An nhờ em Kh. và em H. đánh em Đ. (em H. từng học tại Trường THCS Hùng Vương nên các học sinh này quen biết nhau).

Sau vụ việc, em Trần Vũ Quốc Đ. bị xây xát nhẹ ngoài da và gãy ngón tay út, đã đi học trở lại từ ngày 6/11. Các học sinh và phụ huynh có liên quan đã được công an phường Tự An mời lên làm việc.

Hiện gia đình các bên học sinh liên quan vẫn đang trong quá trình giải quyết sự việc cùng công an phường Tự An. Vụ việc đánh nhau có ghi lại bằng video clip và chưa có kết luận chính thức từ phía Công an phường Tự An...

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Trường THCS Lạc Long Quân, Trường THCS Hùng Vương đã cử thầy cô giáo đến thăm hỏi em Đ.; phối hợp với Công an phường Tự An phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ việc. Phụ huynh của những học sinh tham gia đánh em Đ. đã tới nhà thăm hỏi, động viên và chịu các khoản chi phí, thuốc men.

Tuy nhiên, theo clip được cho là ghi lại cảnh em Đ. bị đánh đập dã man, thể hiện số người tham gia đánh lên đến cả chục người. Nhóm này mang đồ đồng phục thể dục hoặc quần xanh áo trắng. Có đối tượng còn dùng mũ bảo hiểm để đánh rất nguy hiểm. Sau đó, cả nhóm rời đi, bỏ mặc nam sinh nằm dưới đất.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Thọ - Phó phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột xác nhận chính ông ký báo cáo vụ việc gửi Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, UBND TP Buôn Ma Thuột.

Về nội dung có 2 học sinh tham gia đánh em Đ., ông Thọ cho biết phòng dựa trên báo cáo của 2 trường để tổng hợp vụ việc. Còn thực tế bao nhiêu người tham gia đánh em Đ., thì phía công an đang làm việc. Về việc người tham gia đánh em Đ. có mang đồ học sinh, ông Thọ cho rằng chưa đủ cơ sở để kết luận đó là học sinh vì có khi họ cố tình mặc như vậy...