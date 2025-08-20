Nam Long ADC và Cen Land hợp tác công bố dự án An Zen Residences - sản phẩm nhà ở vừa túi tiền tại miền Bắc

Với hàng triệu người, đặc biệt là gia đình trẻ, một tổ ấm vừa khả năng chi trả đang dần trở thành giấc mơ xa xỉ. Khi tỷ lệ căn hộ giá hợp lý tại các đô thị gần như vắng bóng, Nam Long ADC và Cen Land mong muốn đưa giấc mơ ấy trở lại gần hơn với An Zen Residences – dự án nhà ở vừa túi tiền đầu tiên của Nam Long ADC tại miền Bắc.

Thị trường khan hiếm nhà ở vừa túi tiền

Những năm gần đây, thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam chứng kiến sự biến động mạnh mẽ cả về nguồn cung lẫn cơ cấu sản phẩm. Nếu như giai đoạn 2016–2018, căn hộ bình dân từng chiếm 30–35% tổng nguồn cung, thì đến nay, phân khúc này gần như biến mất tại hai thành phố lớn.

Theo Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS), ở Hà Nội, tỷ lệ căn hộ phổ thông mở bán mới đã giảm xuống dưới 4%. Tại TP.HCM, con số này chỉ khoảng 0,5% vào năm 2020 và biến mất từ 2021. Ngược lại, nguồn cung chủ yếu đến từ các sản phẩm cao cấp, với mức giá trung bình tại thời điểm cuối quý II/2025 đạt khoảng 79 triệu đồng/m² thông thủy, tăng tới 33% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường bất động sản lớn như: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng,... gần như vắng bóng hoàn toàn phân khúc nhà ở giá vừa túi tiền.

Sự dịch chuyển cơ cấu nguồn cung đã tạo nên khoảng trống lớn ở phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực. Hệ quả là việc giá nhà tăng cao vượt tầm với của phần đông người dân sẽ gây áp lực lên an sinh xã hội. Đặc biệt, nhóm khách hàng trẻ, các gia đình có thu nhập trung bình hoặc ổn định khó tiếp cận sản phẩm phù hợp, buộc phải chọn phương án vay vượt khả năng hoặc di chuyển ra các khu vực xa trung tâm.

Từ thực tế này, giới chuyên gia kinh tế nhận định, BĐS vừa túi tiền không chỉ đáp ứng nhu cầu bức thiết của xã hội, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng cung–cầu, tạo nền tảng phát triển bền vững cho thị trường. Việc khơi thông lại phân khúc này đòi hỏi sự tham gia của những doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, sẵn sàng chia sẻ lợi ích để mang lại giá trị cho số đông.

Nam Long ADC và Cen Land chung tầm nhìn kiến tạo mái ấm đầu tiên cho người Việt trẻ

Nam Long ADC - một thành viên chủ lực của Tập đoàn Nam Long – nhà phát triển bất động sản với 32 năm kiên định triết lý “phát triển bền vững vì cộng đồng” – đã viết nên câu chuyện thành công với 05 dự án thương hiệu EHome đã bàn giao tại miền Nam. Thấu hiểu nỗi lo an cư của người Việt trẻ trước giá căn hộ tăng nhanh, tiền tiết kiệm không theo kịp và áp lực vay dài hạn, EHome được Nam Long ADC phát triển với cam kết mang đến những căn hộ chất lượng với chi phí vừa túi tiền. Mỗi dự án được “may đo” theo đặc điểm địa phương, tối ưu giá bán, diện tích, công năng và tiện ích để đáp ứng nhu cầu ở thực tiễn.

Phối cảnh căn hộ 3 phòng ngủ thuộc dự án An Zen Residences - căn hộ EHome vừa túi tiền đầu tiên của Nam Long ADC ra mắt tại Hải Phòng.

Mỗi dự án EHome đều được Chủ đầu tư xây dựng dựa trên triết lý 3E: Economy - Kinh tế (giá hợp lý, phù hợp khả năng chi trả), Efficiency - Hiệu quả (tối ưu công năng, thiết kế thông minh) và Ecology - Sinh thái (môi trường sống xanh, gắn kết cộng đồng). Nam Long ADC tin rằng mỗi căn hộ EHome không chỉ là nơi để ở, mà phải trở thành nền tảng nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng; Giá trị cốt lõi không nằm ở số lượng căn hộ bán ra, mà ở việc mang lại cơ hội an cư vững chắc cho hàng chục nghìn gia đình – giúp họ xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong khi đó, Cen Land với hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, vẫn kiên định với triết lý “giải quyết nỗi đau của thị trường, của xã hội”, định hướng phát triển với ba dòng sản phẩm chiến lược: bất động sản điều dưỡng, bất động sản an cư – an sinh và bất động sản vừa túi tiền. Cen Land nhận định, trong bối cảnh giá nhà ngày càng leo thang, khiến đại bộ phận người dân khó tiếp cận, dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền là phân khúc vừa có ý nghĩa xã hội, vừa là động lực phát triển bền vững. Không chạy theo xu hướng cao cấp hóa nguồn cung, Cen Land tập trung tìm kiếm, hợp tác và phân phối những dự án có mức giá hợp lý nhưng đảm bảo chất lượng sống, tiện ích đầy đủ và vị trí kết nối thuận tiện, giải quyết bài toán cho hàng triệu khách hàng có nhu cầu về nhà ở với thu nhập trung bình.

Với hệ sinh thái BĐS An sinh - An cư, Cen Land đã và đang kết nối để hàng triệu gia đình hiện thực hóa giấc mơ sở hữu tổ ấm.

Trong thời gian tới, Nam Long ADC và Cen Land sẽ cùng nhau giữ vững giá trị cốt lõi và triết lý của EHome cùng sự điều chỉnh phù hợp với nhu cầu an cư của thị trường miền Bắc với dự án An Zen Residences tại Hải Phòng - thành phố năng động bậc nhất miền Bắc, nơi kinh tế, hạ tầng đang bứt phá và thu hút lượng lớn dân cư. Bước đi chiến lược của hai doanh nghiệp không chỉ khơi thông nguồn cung nhà ở vừa túi tiền đang khan hiếm, mà còn khởi đầu cho hành trình dài hạn kiến tạo những chuẩn mực sống mới, nơi chất lượng và giá trị cộng đồng song hành cùng mức giá hợp lý.

An Zen Residences thể hiện nỗ lực đưa nhà ở vừa túi tiền ra miền Bắc của Nam Long ADC và Cen Land.

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển dự án của Nam Long và thế mạnh phân phối của Cen Land, An Zen Residences được kỳ vọng sẽ mở ra lựa chọn mới cho hàng nghìn gia đình trẻ, cán bộ, công nhân viên,… đang tìm kiếm một chốn an cư vừa khả năng chi trả, vừa đảm bảo chất lượng sống, đồng thời góp phần định hình lại thị trường theo hướng nhân văn hơn.

Sự kiện ký kết hợp tác và công bố dự án An Zen Residences dự kiến diễn ra vào ngày 22/8/2025 tại Hải Phòng. Đây được xem là dấu mốc khởi đầu cho một giai đoạn mới, khi phân khúc nhà ở vừa túi tiền được đưa trở lại thị trường miền Bắc một cách bài bản và có chiến lược.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land)

Website: https://anzenresidences.com.vn/

Landingpage: https://anzen-residences.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/anzenresidences.official

TikTok: https://www.tiktok.com/@anzenresidences.official