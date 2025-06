Nam diễn viên bị tung ảnh ngoại tình trước ngày cưới

TPO - Diễn viên nhạc kịch Park Jun Hwi và bạn diễn Woo Jin Young bị loại khỏi dự án mới nhất sau vụ ngoại tình.

Ngày 5/6, Naver đưa tin nam diễn viên nhạc kịch Park Jun Hwi bất ngờ đăng tải hình ảnh anh cùng bạn diễn Woo Jin Young có thái độ kỳ lạ, cúi gằm mặt xuống. Bức ảnh bị xóa đi sau 10 phút.

Khán giả cho rằng Park Jun Hwi bị bắt gặp ngoại tình với bạn diễn Jin Wong. Người đăng tải bức ảnh lên trang cá nhân là hôn thê của Jun Hwi, nhằm vạch trần chồng sắp cưới ngoại tình khi gần đến ngày tổ chức lễ cưới.

Mạng xã hội sau đó xuất hiện loạt tin nhắn được cho là của Jun Hwi và Jin Young với những từ ngữ, tình tiết nhạy cảm.

Nữ diễn viên Woo Jin Young (sinh năm 2001) bị chỉ trích vì khán giả cho rằng cô chen chân vào mối quan hệ giữa bạn diễn và vợ sắp cưới. Show Play Entertainment sau đó thông báo thay thế Park Jun Hwi bằng diễn viên Kang Byun Hoon trong vai Peter và Woo Jin Young bằng Park Do Yeon trong vai Tanya cho vở nhạc kịch Bare: A Pop Opera.

Park Jun Hwi sinh năm 1993 tuổi là ngôi sao đang lên của sân khấu kịch Hàn Quốc. Những năm gần đây, nam diễn viên tham gia hơn 50 vở kịch khác nhau. Anh ra mắt năm 2016 với vở Secretly, Greatly và nhanh chóng ghi dấu ấn qua các tác phẩm như The Goddess is Watching, Fire Sonata, Once Upon a Time in Haeundae, Ludwick: Beethoven the Piano, Brothers Karamazov và Monte Cristo.

Tuy nhiên, hiện tại sự nghiệp của Park Jun Hwi bị hủy hoại, mất hết danh dự và bị loại khỏi dự án khác là Nijinsky.