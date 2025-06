Nam bộ mưa lớn trên diện rộng

TPO - Trong 24-48 giờ tới, khu vực Nam bộ (bao gồm TPHCM) sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này sẽ kéo dài đến hết ngày 23/6, sau có xu hướng giảm dần.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, trong 24 giờ qua (tính đến sáng 22/6), khu vực Nam bộ (bao gồm TPHCM) có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Lượng mưa ở một số trạm như sau: An Ninh khu vực 3 (Kiên Giang) 98.2mm, Viên An Đông (Cà Mau) 66.2mm, Tân Trụ (Long An) 64.2mm, Phú Mỹ (Tiền Giang) 58.8mm, Hóc Môn (TPHCM) 46mm,… Dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực Nam bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ và Tây Nguyên dự báo khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to kéo dài đến hết ngày 23/6, sau có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến từ 150-230mm, có nơi trên 250mm.

Tại TPHCM, trong 24-48 giờ tới sẽ có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, có nơi trên 90mm. Trong 48-72 giờ tới, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to kéo dài đến hết ngày 23/6, sau có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 200mm.

“Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, thoát nước kém, khu vực ven sông và kênh rạch”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên đưa ra khuyến cáo.