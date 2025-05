Nam Bộ đón đợt mưa lớn cuối tháng 5

TPO - Khu vực Nam Bộ đang bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa nhiều nơi vượt 70mm trong vòng 24 giờ qua. Dự báo trong vài ngày tới, mưa dông tiếp tục diễn ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ và Tây Nguyên, trong 24 giờ qua, khu vực Nam bộ xuất hiện mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to

Ghi nhận lượng mưa cao tại một số nơi như Thốt Nốt (Cần Thơ) 71,4mm, Bù Nho (Bình Phước) 63mm, Hội An (An Giang) 51,4mm, Trà Cú (Trà Vinh) 42,4mm…

Dự báo trong 24–48 giờ tới, Nam bộ tiếp tục có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50–80mm, một số nơi có thể vượt 100mm. Mưa dông có xu hướng duy trì đến ngày 31/5 rồi giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức cấp 1.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch do ảnh hưởng của đợt mưa lớn này.

Về hình thế thời tiết, trong 24–48 giờ tới, rãnh áp thấp có trục 23–25 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén và đẩy xuống phía Nam bởi áp cao lục địa ở phía Bắc. Trong khi đó, rãnh áp thấp có trục 8–11 độ vĩ Bắc có xu hướng nâng trục chậm lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam (gây mưa ở Nam bộ và Tây Nguyên) dần thiết lập trở lại và hoạt động mạnh lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần về phía Đông.

Trong 3–10 ngày tới, rãnh áp thấp dịch dần qua khu vực Bắc Trung bộ; từ khoảng ngày 30–31/5, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Từ ngày 3–5/6, hình thành rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, bị nén bởi áp cao lục địa phía Bắc. Gió Tây Nam tiếp tục hoạt động trung bình đến mạnh. Áp cao cận nhiệt đới trên cao suy yếu thêm.

Hình thành vùng áp thấp trên Biển Đông

Đáng chú ý, sáng 29/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đang theo dõi một vùng áp thấp hình thành trên Biển Đông. Rãnh áp thấp có trục khoảng 11–14 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 1h sáng tại khoảng 12,5–13,5 độ vĩ Bắc, 110,0–111,0 độ kinh Đông.

Khu vực biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) xuất hiện mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm 29/5, vùng biển vịnh Bắc Bộ, từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông.

Đặc biệt, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Các lực lượng chức năng và ngư dân cần theo dõi chặt diễn biến thời tiết, chủ động phương án đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển.