Nam bộ có nơi trên 250mm, nguy cơ ngập nhiều nơi

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 12 đến 13/6, khu vực Nam bộ (bao gồm TPHCM) sẽ tiếp tục có mưa lớn kéo dài, với tổng lượng mưa phổ biến cả đợt từ 150–250mm, một số nơi có thể vượt mức 250mm.

Sáng 11/6, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết trong 24 giờ qua, nhiều nơi ở Nam bộ ghi nhận mưa to đến rất to. Một số điểm có lượng mưa lớn như: Kà Tum (Tây Ninh) 91,6mm, Long Thành (Đồng Nai) 76,8mm, Đức Hòa (Long An) 76,6mm, Núi Bà (Tây Ninh) 73,2mm…

Dự báo trong 24–48 giờ tới (ngày 11 và 12/6), khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50–100mm, một số nơi trên 100mm.

Từ ngày 12 đến 13/6, đợt mưa có thể kéo dài với tổng lượng phổ biến 150–250mm, nơi cao điểm có thể vượt 250mm.

Tại TPHCM, trong 24 giờ qua (tính đến sáng 11/6) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa ở một số trạm như Cát Lái 92.4mm, Củ Chi 54.6mm, Hóc Môn 48.2mm, Lê Minh Xuân 45.2mm, Thủ Đức 243mm, ...

Dự báo trong hôm nay và ngày mai (12/6), khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 80mm.

Từ ngày 12-13/6, khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch; lưu ý an toàn khi tham gia giao thông và sinh hoạt tại các điểm thường xuyên bị ngập.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, lúc 1 giờ sáng 11/6, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,5 độ vĩ Bắc – 113,8 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (50–61km/h), giật cấp 9. Vùng áp thấp nhiệt đới này đang di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5–10km/h.

Dự báo đến 1 giờ ngày 12/6, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão. Trong 48–72 giờ tiếp theo, bão có thể đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và tiếp tục mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (sau có khả năng mạnh lên thành bão số 1), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và phía Bắc giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11; sóng biển cao 2–4m, biển động mạnh. Phía Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động, sóng cao 2–4m.

Tại vùng biển từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TPHCM), gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2–4m, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc gió cấp 5, giật cấp 6–7, biển có lúc động nhẹ.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển trên cần đặc biệt lưu ý nguy cơ gặp mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn gây nguy hiểm.