Mỹ Tâm không đồng tình với Huy Tuấn

TPO - Bước đến live show 4, một số thí sinh Vietnam Idol 2023 vẫn giữ được phong độ. Song, cũng có giọng ca dần đuối sức và đánh mất cá tính.

Ở vòng thi trước với chủ đề Nét dân gian, các thí sinh Vietnam Idol 2023 phải trình bày loạt ca khúc mang màu sắc dân gian đương đại. Đến live show 4, ban tổ chức buộc thí sinh “xoay 180 độ” với chủ đề hiện đại hơn là The Remix: Hòa âm ánh sáng.

Đề bài đặt ra yêu cầu Top 8 phải làm mới các ca khúc hit trên nền nhạc mới. Bản phối cũng sôi động và bắt tai hơn, tạo nhiều cơ hội để họ trình diễn, thể hiện vũ đạo trên sân khấu.

Giọng ca hợp tác Đen Vâu dừng chân

Đến hiện tại, có thể chia Top 8 của Vietnam Idol thành 2 nhóm. Một bên đa dạng, dễ dàng biến hóa theo từng vòng mà vẫn giữ được phong cách cá nhân. Bên kia thì ngược lại, dần đuối sức ở đường dài và để lộ hạn chế trong phần thi.

Đơn cử là Thanh Thảo (Muộii). Từng gây bất ngờ với tài sáng tác và phong cách trẻ trung, lần này thí sinh gây thất vọng khi mở màn live show 4 với Hương đêm bay xa – một ca khúc không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật.

Khi trình bày, Thanh Thảo lặp lại công thức từng dùng ở các vòng trước. Cô luôn cố gắng chèn vào một đoạn rap tự viết để làm mới và ghi dấu với khán giả.

Đáng tiếc, cách xử lý dần tạo cảm giác khiên cưỡng. Đoạn rap trong bài quá ngắn và khó gây ấn tượng với người nghe. Phần trình diễn tròn trịa nhưng không để lại nhiều cảm xúc, chưa đủ “cháy” để hâm nóng sân khấu.

Nhạc sĩ Huy Tuấn chờ đợi hơn ở Thanh Thảo, đánh giá phần hát “không tốt”, rời rạc so với phần nhạc. Ca sĩ Mỹ Tâm cho rằng thí sinh hơi lo lắng nên cần tập trung hơn cho các vòng thi sau.

Tương tự, PiaLinh cố gắng thay đổi bản thân với bản remix Khi em lớn. Song, màn trình diễn có phần hơi quá sức đối với thí sinh. Cô và Thanh Thảo tiếp tục lọt vào nhóm nguy hiểm cùng Diễm Hằng Lamoon. Ở các vòng trước, họ đều từng đứng ở vị trí có thể bị loại nên kết quả không bất ngờ.

Trong 3 người, PiaLinh được nhiều khán giả biết đến và ủng hộ khi hợp tác với Đen Vâu trong MV Nấu ăn cho em. Nhưng so với các bạn thi, cô có phần thua thiệt về phong độ, kinh nghiệm lẫn kỹ thuật. Nên việc PiaLinh ra về và không được ban giám khảo cứu cũng là điều dễ hiểu.

Thí sinh tiềm năng cũng có thể bị loại

Gương mặt được yêu thích là Hà An Huy lại gặp vấn đề với đề thi lần này. Cách trình bày của anh vẫn còn an toàn và thiếu sự bùng nổ so với sự sôi động của đêm nhạc.

Giám khảo Mỹ Tâm đánh giá thí sinh chọn bài chưa hiệu quả vì Ngã tư không đèn không phải là một bản hit quá phổ biến. Cô lo ngại tuần sau anh sẽ vào vòng nguy hiểm vì cách chọn bài và màn trình diễn này.

Nhạc sĩ Huy Tuấn vẫn đánh giá cao Hà An Huy nhưng cho rằng anh "không thực sự thoải mái và chủ động". Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận xét sự dễ thương vốn có của thí sinh “dần thành nhạt”.

Trong khi đó, Xuân Định K.Y không phải là giọng ca quá “khủng” nhưng vẫn tạo được thiện cảm nhờ tư duy xử lý và phong cách đặc trưng.

Ca sĩ Mỹ Tâm đánh giá Em không đòi quà “không phải là lựa chọn hay vì không có đất để diễn” nhưng thí sinh biết cách làm cho bài hát trở nên thú vị hơn.

Khác với PiaLinh hay Thanh Thảo (Muộii), Vũ Hiền Hellen ngày càng tiến bộ, dần chứng tỏ mình xứng đáng được đứng ở Top 8, thậm chí là sâu hơn nữa. Chọn Bad Boy, thí sinh khoe được giọng hát khỏe, vũ đạo tốt và hình thể đẹp, được lòng cả nhạc sĩ Huy Tuấn lẫn ca sĩ Mỹ Tâm.

Tương tự, Diễm Hằng Lamoon giữ phong độ và tạo được sự thú vị khi làm mới Yêu dấu theo gió bay. Màn trình diễn dung hòa giữa giọng hát và vũ đạo giúp cô nhận “cơn mưa lời khen” từ ban giám khảo. Sau nhiều đêm diễn, Diễm Hằng Lamoon vẫn là nhân tố mới mẻ, có thể tạo bất ngờ cho cuộc thi.

Mỹ Tâm không đồng tình với Huy Tuấn

Như các vòng trước, các tiết mục hay thường được ê-kíp sắp đặt ở cuối để khuấy động không khí. Lần này, Hà Minh và Lâm Phúc khép lại live show với nhiều thay đổi.

Giám khảo Mỹ Tâm thích màn trình diễn Ngày Mai của Hà Minh, thậm chí thích hơn các vòng trước. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đánh giá thí sinh hơi an toàn nhưng càng ngày “càng giải phóng năng lượng” qua mỗi vòng thi.

Trong khi đó, Lâm Phúc gần như “lột xác” với hình ảnh trẻ trung khi không hát pop ballad. Tuy nhiên, bài thi của anh lại nhận ý kiến trái ngược từ ban giám khảo.

Nhạc sĩ Huy Tuấn thích màn trình diễn, cho rằng Lâm Phúc chọn bài phù hợp và thể hiện được màu sắc trong giọng hát. Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Tâm nhận xét thí sinh “hát không tốt”, “chưa rõ lời”, cho rằng anh không phù hợp với thể loại này.

Đây không phải là lần đầu tiên 2 giám khảo Huy Tuấn và Mỹ Tâm có nhận xét khác nhau. Ở những vòng trước, họ cũng thường xuyên đưa ra ý kiến trái ngược khi góp ý với các thí sinh.

Việc 2 giám khảo có quan điểm khác nhau là điều không lạ, cho thấy “chín người mười ý”. Tuy nhiên, nếu họ liên tục đưa ra những ý kiến trái ngược có thể khiến thí sinh bị rối, không biết nghe ai để khắc phục được hạn chế trong cuộc thi.