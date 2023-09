Giám khảo Vietnam Idol khen theo quán tính?

TPO - Các thí sinh Vietnam Idol đã thử sức trên sân khấu được ba đêm, trong đó có hai đêm trực tiếp. Có thể thấy các phần thể hiện của họ khá trồi sụt, thiên về hình thức và có xu hướng theo cùng một khuôn mẫu, không làm nổi bật thế mạnh riêng của mỗi người. Vài thí sinh có dấu hiệu đuối sức hoặc mất phương hướng dẫn đến những tiết mục lan man và thụt lùi về thanh nhạc.

Thí sinh ngày càng đuối

Điển hình là Hồ Võ Thanh Thảo - thí sinh được giám khảo ưu ái coi là hình mẫu đáp ứng tiêu chí của cuộc thi năm nay. Thảo đa tài, nổi trội về khả năng chơi nhạc cụ và sáng tác. Nhưng do cách chọn bài và có thể cả bản phối, phần trình diễn Nhớ anh là một trong vài tiết mục có chất lượng thanh nhạc kém nhất đêm thi.

Xem trực tiếp trên truyền hình (trên YouTube vì đăng tải sau nên có thể âm thanh đã được làm hậu kỳ) có thể thấy Thảo lộ ra giọng hát mỏng, thiếu lực, phô và thất thanh khi lên cao. Có thể do cô không quen di chuyển hoặc do có vấn đề về sức khỏe.

Đến phút cuối cô vẫn phải mang cây guitar ra để tạo dáng và nhắc mọi người rằng mình biết chơi đàn. Nhưng có vẻ các giám khảo trót đặt kỳ vọng vào Thanh Thảo nên không ai nhận xét gì về thanh nhạc.

PiaLinh mạnh dạn bước khỏi vùng an toàn lại lộ ra hạn chế về giọng. Nghe rất dễ chịu, dễ thương nếu Linh hát ballad ngọt ngào theo kiểu teen pop như cô thể hiện trong bài hát tập thể đầu chương trình. Hát một bài “người lớn” và sôi động như Nếu như ngày anh đến, cô lập tức bị hụt hơi và phô.

Chắc Linh nên tập thể lực và luyện thanh nhiều hơn. Nhưng cũng không dễ, nếu cách hát thỏ thẻ đã trở nên cố hữu. Tất nhiên chỉ khó trong cuộc đấu Vietnam Idol, ra thị trường Linh vẫn sẽ có vị trí tốt.

Định kiến của giám khảo

Có vẻ các thí sinh luôn muốn tiết mục của mình phải thật hoàn hảo theo kiểu có bao nhiều sở trường bày hết ra, dẫn đến các tiết mục trở nên máy móc, thiếu cảm xúc và dễ hỏng về kỹ thuật. Như Mỹ Tâm nhận xét về Thu Thủy Annie “làm mọi thứ có vẻ rất hay, chuyên nghiệp nhưng thiếu kết nối với khán giả”.

Tư duy vì hát hạn chế nên bù vào bằng nhảy mà Annie vẫn thể hiện lại khá có vấn đề. Vì để vừa hát vừa nhảy phải đảm bảo một thể lực và cột hơi rất chắc. Vừa chạy theo vũ đoàn vừa hát như Annie không hổn hển mới lạ.

Giám khảo Huy Tuấn cho rằng Annie không có điểm khác biệt khiến khán giả bình chọn. Điều này có thể đúng hoặc không, nhưng phân tích về thị trường “ở phân khúc trình diễn có quá nhiều hình tượng giống Annie” là chính xác.

Những thí sinh biết hát, nhảy đúng lúc chính là Hà Minh và nhất là Vũ Hiền Hellen. Phần hát của Hiền tại đêm thi thứ 11 có tiến bộ vượt bậc (đến nỗi người ta tự hỏi liệu có khả năng cô được người chỉnh âm thanh ưu ái?). Giọng tròn đầy, lên cao vẫn dày. Đặc biệt phần phiêu cuối pha trộn cả giọng thật và giọng gió đâu ra đấy.

Dù sao Vietnam Idol cũng là cuộc thi hát, đáng ra thí sinh nào hát có tiến bộ phải được động viên ngay. Đằng này giám khảo dành cho Hiền những nhận xét chung chung, nhạt nhẽo và đặc biệt không đả động đến giọng hát. Phải chăng cô đã bị định kiến chỉ là “bình hoa” cho cuộc thi?!

Hà Minh có lợi thế khi là giọng nữ trung trầm duy nhất còn lại và có nền tảng kỹ thuật khá chắc dù vẫn chưa làm chủ được nốt cao. Mỹ Tâm “gà” cho Hà Minh nếu được đi tiếp sẽ hát kiểu sôi động, bung xõa trong hai tuần rồi quay lại thủ thỉ nhẹ nhàng.

Áp dụng vào Xuân Định, lần này tiếp tục chơi chiêu “tỏ tình” với tất cả vẫn được tán thưởng, nhưng có lẽ đừng nên thêm một lần nào nữa sẽ thành nịnh nọt lấy lòng.

Ngoài ra Định cũng sa đà vào giao lưu, thể hiện mình là một người thân thiện đáng yêu nên không tập trung vào hát. Cả Định và Thủy Muộii trong đêm live thứ hai đều bị lộ giọng hát bị nông (đặt âm thanh chưa chuẩn) và phô.

Tất nhiên Định hát vẫn khỏe hơn và có phần trình diễn nhỉnh hơn bản lĩnh sân khấu tốt hơn. Rõ ràng Định đang dành được sự chú ý và ủng hộ của khán giả, cộng với thực lực cũng xứng đáng tiến sâu.

Lâm Phúc luôn được giám khảo khen có giọng hay nhưng có khi cũng cần phải suy nghĩ xem phải chăng không còn điểm nào khác đáng khen. Bởi có khi giám khảo có thể cũng khen theo quán tính, theo thói quen những lúc bị “bí từ”.

Vietnam Idol lần này tỏ ra “đột phá” khi không ngại dùng kỹ xảo âm thanh để chỉnh giọng thí sinh thành các hiệu ứng sân khấu nào đó. Điều này càng chứng tỏ họ không đặt nặng và cũng không quan trọng giọng hát nữa.

Giọng Lâm Phúc cũng hay, đáp ứng xu hướng nghe của giới trẻ hiện nay nhưng vẫn chưa thực sự đặc sắc, cần nhiều đột phá hơn nữa. Phúc có vẻ đang là thí sinh nhàn nhã nhất nhưng cũng dễ rơi vào vòng nguy hiểm nhất nếu cứ chỉ đút tay túi quần đứng hát.

Diễm Hằng Lamoon cũng được khen liên tục vì vẻ ngọt ngào dễ thương và kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp. Dường như cô đang rơi vào vận may khi làm gì người ta cũng thấy hay. Kể cả khi cô phá hỏng hoàn toàn giai điệu nhận diện của bài Mắt nai chachacha. Nhưng Mỹ Tâm vẫn khen “bẻ nốt nghe mới mẻ” bất kể giai điệu mới Hằng tạo ra chưa rõ nhạc tính, rất gần với hát phô.

Hằng có nhiều ưu điểm kể cả màu giọng riêng, ổn định. Vậy nhưng ở phần trình diễn trong đêm thi 11, giọng cô bị kỹ xảo âm thanh tác động trở nên mờ nhòe từ đầu đến cuối.

Hà An Huy với kinh nghiệm chinh chiến từ Bài hát hay nhất tiếp tục là thí sinh giữ vững phong độ nhất. Dù phần trình diễn lần này chưa thuyết phục được BGK do lạm dụng giọng gió. Huy từng khẳng định hâm mộ Sơn Tùng M-TP và trong lối thể hiện trên sân khấu của cậu có thể thấy dấu vết của Sơn Tùng và hình ảnh gợi nhớ cả cả Thắng (Ngọt) nhưng rất may giọng hát là của riêng Huy.

Lê Khoa có phần trình diễn cũng chưa phải đã tròn trịa (kết hơi xịt), nhưng cũng đủ để thể hiện được giọng hát đặc biệt với âm sắc khá đẹp. Khoa nhận được lời khen từ Huy Tuấn: “Đây là phần trình diễn thành công nhất của em từ đầu đến giờ”.

Mỹ Tâm tỏ rõ sự tiếc nuối: “Nếu em hát bài này từ đêm trước em sẽ có ưu thế về bình chọn hơn”.

Cuối cùng Khoa bị loại.

Tuy nhiên như MC Đức Bảo tuyên bố ngay từ đầu đêm thi: “Kết quả dựa vào lượt bình chọn của khán giả cũng như ý kiến của BGK” nên có thể khẳng định phần nào chính giám khảo đã góp một tay loại Lê Khoa khỏi Top 10 mà nhận định của Mỹ Tâm là lý do.

Thực tế chương trình cũng chưa hề công bố lượng bình chọn của khán giả để làm rõ Lê Khoa đạt tỷ lệ thấp nhất.