Nhạc sĩ Vũ Thành An trao tặng tác quyền làm từ thiện

TP - Nhạc sĩ Vũ Thành An cho hay, ông vừa bị ngã trong chuyến thiện nguyện ở Philippines tưởng không thể về Việt Nam để trực tiếp trao tác quyền cho ca sĩ Ngọc Châm. Sức khỏe đã hồi phục nên ông tranh thủ về nước để thực hiện tâm nguyện, đồng thời làm một đêm nhạc.

Nhạc sĩ Vũ Thành An cho hay, đã bàn về việc dùng tiền tác quyền của mình để làm thiện nguyện với Ngọc Châm từ 2017 nhưng do COVID-19 làm gián đoạn. Ông muốn Ngọc Châm tiếp tục công việc bác ái mà mình vẫn thực hiện trong suốt 20 năm qua. “Ưu tư của tôi là làm sao các nhạc sĩ được trả tác quyền xứng đáng. Trong sinh hoạt nghệ thuật mấy chục năm tôi quan sát, các nhạc sĩ thường bị bỏ quên. Khi người ta hát chỉ nói tên bài hát mà không nói tác giả là ai, đừng nói xin phép, chia sẻ lợi nhuận sử dụng tác phẩm. Như Bài không tên số 2 của tôi giúp các bên kiếm rất nhiều tiền nhưng họ chẳng thèm liên lạc với tôi. Chuyện này cũng xảy ra với nhiều nhạc sĩ khác”, ông nói.

Do đó nhạc sĩ thành lập Hội tác quyền VACA (Vietnamese American copyright association) đầu năm nay tại Mỹ, trước mắt để vận động mọi người tôn trọng tác quyền khi sử dụng tác phẩm của các nhạc sĩ. Ở Việt Nam, Ngọc Châm cũng thành lập CTCP Bảo vệ Quyền tác giả Việt Mỹ để tiếp nối công việc nhắc nhở và giới thiệu cho các nhà tổ chức ở Mỹ trả tác quyền trực tiếp cho các nhạc sĩ trong nước mà không nhận bất cứ khoản tiền hoa hồng nào từ các nhạc sĩ. Việc của các nhạc sĩ là đăng ký ủy quyền với công ty.

Nhạc sĩ Vũ Thành An nói rõ: “Hằng tháng có mấy trăm sô (của người Việt tổ chức - PV) trên toàn thế giới. Ước vọng của tôi khi thành lập VACA là thu tiền cho các nhạc sĩ có bài được sử dụng biểu diễn cho công bằng. Nhưng hiện nay VACA chưa có cách thu tiền mà sẽ chỉ đứng ra nhắc nhở các nhà tổ chức giùm cho các nhạc sĩ nào ủy quyền cho VACA. Các nhạc sĩ có thể vào trang web để đăng ký theo mẫu đơn...".

Trong thư ủy nhiệm trao lại tác quyền âm nhạc vì mục đích thiện nguyện, nhạc sĩ Vũ Thành An nêu rõ: 2/3 doanh thu hằng năm từ tác quyền của ông dùng vào việc vận hành công ty Việt Mỹ và để hỗ trợ các nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quỹ hỗ trợ tài năng sáng tác, hỗ trợ những mảnh đời không may mắn; 1/3 còn lại dành làm quà Tết cho thân nhân nhạc sĩ Vũ Thành An mà người đại diện là luật sư Vũ Đức Hoan.

Ca sĩ Ngọc Châm có thêm nhiệm vụ gìn giữ, giới thiệu thêm tác phẩm của Vũ Thành An đến với khán giả. Và “trường hợp ca sĩ Ngọc Châm không thể tiếp tục thực hiện tâm nguyện của nhạc sĩ Vũ Thành An thì thỏa thuận chuyển nhượng này sẽ mất hiệu lực, toàn bộ bản quyền tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ giao lại cho thân nhân của nhạc sĩ Vũ Thành An quản lý”.

Tuy nhiên đang có điểm chưa thống nhất về việc tác quyền âm nhạc Vũ Thành An sẽ trao cho ca sĩ Ngọc Châm ở tư cách “thể nhân” (tức là một cá nhân hữu hạn) hay trao cho công ty Việt Mỹ với tư cách pháp nhân. Nhạc sĩ Vũ Thành An cho biết, ông sẽ xem xét cụ thể vấn đề này và ra văn bản giải thích rõ. Luật sư khẳng định, sẽ tôn trọng tâm nguyện của anh mình là Vũ Thành An. Tiền tác quyền phần nhiều tác phẩm nổi tiếng của Vũ Thành An hiện do Phương Nam Film quản lý. Nhạc sĩ và người đại diện luật sư Vũ Đức Hoan khẳng định, khi nào hợp đồng này hết hiệu lực sẽ giao lại cho phía Ngọc Châm.

Nhạc sĩ kêu gọi người yêu nhạc hãy giúp cho tâm nguyện của ông thành hiện thực và cảm ơn Ngọc Châm đã nhận lời phối hợp. “Tôi sẽ nhẹ nhàng ra đi khi biết thế hệ tiếp theo thực hiện tâm nguyện của mình”, ông nói.