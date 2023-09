Vietnam Idol: Thí sinh không biết hát gì

TPO - Trong live show 3 của Vietnam Idol 2023, một số thí sinh vẫn chưa khắc phục được hạn chế theo góp ý của ban giám khảo. Có thí sinh bị đánh giá thấp vì chọn bài sai, chưa biết hát gì.

Sau live show 2 với chủ đề Năm sinh và khoảnh khắc đáng nhớ, Vietnam Idol 2023 chính thức nói lời chia tay với Lê Khoa – thí sinh có cá tính mạnh và phong cách riêng biệt nhất trong top 10 năm nay.

9 thí sinh còn lại tiếp tục bước vào live show 3 với chủ đề Nét dân gian. Theo đó, các giọng ca phải thể hiện những ca khúc mang màu sắc dân gian đương đại, lột tả được văn hóa Việt qua âm nhạc và chinh phục khán giả.

Nhóm thí sinh nữ bấp bênh

Sau khi Lê Khoa dừng chân, Diễm Hằng Lamoon gần như là thí sinh có cá tính rõ nét nhất còn trụ lại cuộc thi. Lợi thế của cô là giọng hát baby voice đặc trưng, nghe là nhận ra ngay. Diễm Hằng cũng duy trì được phong cách xuyên suốt từ vòng đầu đến hiện tại.

Diễm Hằng Lamoon mở màn live show 3 với Còn duyên. Theo thí sinh, đây là dòng nhạc gắn liền với cô ngay từ những đầu đi hát. Thế nên Diễm Hằng Lamoon dễ dàng chinh phục ban giám khảo, nhận “cơn mưa” lời khen từ ca sĩ Mỹ Tâm lẫn nhạc sĩ Huy Tuấn.

Nếu Diễm Hằng Lamoon được đánh giá cao, PiaLinh lại chưa thuyết phục được giám khảo.

Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét cô lặp lại lỗi ở live show trước, nửa đầu hát “tông thấp” khiến giọng bị mờ. Anh cũng không đánh giá cao cách thí sinh lựa chọn ca khúc Ngồi hát đỡ buồn. Ca sĩ Mỹ Tâm đồng tình, cho rằng vấn đề của PiaLinh là cách chọn bài, “chưa biết mình nên hát gì”.

Tương tự, Thanh Thảo (Muộii) vẫn bị giám khảo Mỹ Tâm nhắc nhở về việc chọn bài. Nữ ca sĩ cho rằng thí sinh cần kỹ lưỡng hơn, “bài hát phải đi thẳng vào người nghe”. Giám khảo Huy Tuấn nhận xét Thanh Thảo chưa thuyết phục vì đang để lộ “sở đoản”.

So với các bạn nữ, Vũ Hiền Hellen thực sự bứt phá trong live show 3 với Túy âm. Giám khảo Mỹ Tâm đánh giá cao sự lựa chọn của thí sinh, cho rằng Hellen “làm rất tốt”, “có sự kết nối với khán giả”, khắc phục được hạn chế ở tuần trước nhưng cần sự tiết chế ở những nốt cao.

Là thí sinh nữ trình bày cuối cùng, Hà Minh cũng mang lại nhiều bất ngờ với Rơi nhưng khiến ban giám khảo tranh luận. Ca sĩ Mỹ Tâm vẫn đánh giá cao giọng hát nhưng không thích cách chọn bài, màn trình diễn cũng cần tiết chế vì “hơi nhiều phần ca trù, ả đào”.

Giám khảo Huy Tuấn lại có nhận định hoàn toàn khác. Anh cho rằng thí sinh chọn bài khó nhưng có sự kiểm soát điêu luyện, thể hiện được mình là “một trong những giọng ca đáng gờm” của cuộc thi năm nay.

Nhóm thí sinh nam vẫn an toàn

Vietnam Idol 2023 chỉ còn lại đúng 3 thí sinh nam đứng ở top 9. Cả 3 đều mang màu sắc riêng nhưng chưa thực sự bùng nổ so với các bạn nữ. Thay vì phá cách, các thí sinh nam đi theo hướng an toàn để chinh phục khán giả.

Lâm Phúc dùng lối xử lý nhẹ nhàng để làm mới Gió đánh đò đưa, tạo nên một tiết mục dễ chịu. Ca sĩ Mỹ Tâm đánh giá thí sinh “tươi” hơn các vòng trước nhưng một vài nốt thể hiện còn chông chênh, bài hát có biến tấu nhưng “giai điệu không làm cho người ta nhớ được”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá anh có tiến bộ, ngày càng chứng tỏ mình là gương mặt "nặng ký" hơn tại cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, cách xử lý của thí sinh còn hơi hướm pop ballad chứ chưa thực sự đúng nhịp điệu của bài hát.

Xuân Định tiếp tục phát huy thế mạnh sáng tác với ca khúc tự viết mang tên Cưng như trứng, kết hợp đoạn rap quen thuộc Tau thích mi. Màn trình diễn của thí sinh ở mức ổn nhưng chưa có nhiều bất ngờ hay đột phá.

Ban giám khảo đánh giá anh biết cách kết nối với khán giả. Ca sĩ Mỹ Tâm cho rằng màn trình diễn "chưa đã" nhưng khuyên thí sinh nên giữ đúng phong cách riêng, ủng hộ anh tiếp tục làm những gì mình muốn trong cuộc thi.

Trong khi đó, gương mặt nam được trông đợi nhất chương trình là Hà An Huy quyết tâm làm mới Đào liễu khi thể hiện cùng mẹ - nghệ sĩ chèo Minh Phương. Ca sĩ Mỹ Tâm nhận xét màn trình diễn xúc động nhưng còn an toàn. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng mong đợi nhiều hơn ở tiết mục của Hà An Huy nhưng thí sinh chưa làm được.

Thí sinh được đào tạo bài bản bị loại

Live show 3 khép lại với kết quả Thu Thủy Annie phải dừng chân. 2 thí sinh rơi vào nhóm nguy hiểm là PiaLinh và Thanh Thảo (Muộii). Kết quả không bất ngờ, phần nào cho thấy một số thí sinh nữ vẫn chưa tạo được ấn tượng mạnh với khán giả.

Trước khi tham gia Vietnam Idol 2023, Thu Thủy Annie được nhiều người biết đến với tư cách thành viên của LipB - nhóm nhạc nữ được đào tạo bài bản theo xu hướng nhóm nhạc thần tượng Kpop.

Đáng tiếc, trong những vòng thi trước Thu Thủy Annie chưa thể hiện được cá tính âm nhạc rõ nét lẫn thế mạnh về giọng hát. Cô chủ yếu tập trung vào trình diễn với những màn vũ đạo bốc lửa. Thế nên việc thí sinh dừng chân là điều dễ hiểu. Ngay cả khi may mắn được bước tiếp, khả năng Thu Thủy Annie bị loại ở live show 4 cũng rất cao.

Sau đêm live show 3, chương trình tiếp tục mở cổng bình chọn trong vòng một tuần. Ở thời điểm hiện tại, khán giả gần như đã biết được điểm mạnh yếu của từng thí sinh, cũng như lựa chọn được gương mặt yêu thích để ủng hộ.

Qua những màn trình diễn trong 3 live show, có thể thấy vấn đề của phần lớn các thí sinh là cách chọn bài. Khi các giọng ca chưa biết mình nên hát gì, họ cũng khó thể lột tả được cá tính và chinh phục khán giả.