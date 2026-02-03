Mỹ nam bóng chuyền Nhật có màn xin lỗi độc lạ, tưởng bước ra từ anime

Vừa qua, màn xin lỗi của nam vận động viên bóng chuyền Yuji Nishida đã trở thành hiện tượng nóng trên mạng xã hội khi để lại ấn tượng độc lạ, hài hước nhất là đối với cư dân mạng quốc tế. Tại sự kiện All-Star của SV League ở Kobe, Nhật Bản vào ngày 1/2 vừa qua, Nishida đã gặp sự cố với một nữ nhân viên dẫn đến màn xin lỗi đối mặt dở khóc dở cười.

Khung cảnh xin lỗi dở khóc dở cười đang gây chú ý.

Trong phần thử thách giao bóng giữa hiệp, Nishida thực hiện một cú giao bóng tay trái mạnh mẽ nhưng lệch hướng, khiến quả bóng vô tình đập trúng nữ trọng tài biên ngồi bên ngoài sân. Nữ trọng tài không bị thương, nhưng Nishida lập tức lộ vẻ hốt hoảng. Ngay lập tức, anh lao người xuống sàn, trượt dài bằng bụng hướng về phía trọng tài để xin lỗi. Sau đó, Nishida quỳ gối thực hiện hàng loạt cú cúi đầu sâu theo kiểu dogeza (một hình thức xin lỗi cực kỳ khiêm nhường của văn hóa Nhật Bản) để thể hiện lòng hối lỗi sâu sắc. Anh thậm chí chắp tay trước ngực, tiếp tục cúi đầu ngay cả khi đứng dậy. Đáp lại, nữ trọng tài mỉm cười cúi đầu nhẹ nhàng.

Màn xin lỗi độc lạ của vận động viên bóng chuyền Yuji Nishida gây sốt. Nguồn: The Guardian

Video này nhanh chóng lan truyền với hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng so sánh hành động của Nishida như "nhân vật anime bước ra đời thật", vừa hài nhưng cũng vừa dễ thương và thể hiện rõ rệt văn hóa lễ nghi dành cho nhau của người Nhật Bản.

Nishida quỳ gối, cúi người xin lỗi nữ trọng tài.

Dù có khoảnh khắc "ái ngại" nhưng Nishida vẫn chứng tỏ bản lĩnh trên sân, dẫn dắt đội Osaka Bluteon giành chiến thắng 3-0 trong trận đấu và được xướng tên là MVP của giải đấu. Sinh năm 2000, Yuji Nishida chơi vị trí chủ công đối diện và thuận tay trái. Sở hữu chiếu cao khoảng 1m86 - chưa thể gọi là nổi bật với chuẩn môn bóng chuyền chuyên nghiệp thế giới, Nishida nổi tiếng với khả năng bật nhảy khủng, cùng sức đập và giao bóng uy lực, được mệnh danh là "quái vật bật cao" đến từ xứ mặt trời mọc.

Nishida là nam thần bóng chuyền nổi tiếng.

Nishida bắt đầu thi đấu từ năm 17 tuổi, nhanh chóng lên tuyển quốc gia vào năm 2018. Nishida góp công lớn giúp đội tuyển Nhật Bản đạt hạng 7 Olympic Tokyo 2020, cũng là thành tích tốt nhất của bóng chuyền nam Nhật sau 29 năm. Thêm vào đó, chàng mỹ nam còn lập kỷ lục là cái tên trẻ nhất ghi 30 điểm trong một trận vô dịch thế giới.