Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường TPHCM ùn ứ giờ tan tầm

TPO - Chiều 15/8, nhiều nơi tại TPHCM xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Cơn mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh cũ) ùn ứ cục bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 15/8, mây dông hình thành và gây mưa kéo dài tại khu vực trung tâm TPHCM.

Cơn mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại các cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất như Cộng Hòa, Trường Chinh, Âu Cơ, Tân Kỳ Tân Quý… và khu vực bến xe Miền Đông cũ như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quốc lộ 13… rơi vào tình trạng ùn ứ, gây khó khăn cho việc di chuyển.

Dòng xe ken đặc, di chuyển chậm chạp trên đường Cộng Hòa sau cơn mưa lớn.



Đường Cộng Hòa (hướng từ trung tâm thành phố đi Hóc Môn, Củ Chi) tấp nập phương tiện.

Một số người phải điều khiển xe máy di chuyển lên vỉa hè để thoát khỏi điểm ùn ứ trên đường Cộng Hòa.

Dòng xe nhích từng chút trên đường Trường Chinh.

Giao thông rối loạn trên đường Trường Chinh trong giờ tan tầm.

Giao thông lộn xộn ở nút giao Lũy Bán Bích - Âu Cơ khi mưa vừa dứt.



Phương tiện chen chúc, di chuyển chậm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 đoạn qua bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh cũ).

Dòng phương tiện nối đuôi di chuyển chậm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực các phường trung tâm TPHCM và các xã vùng ven.

Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 30mm.

Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s) làm đổ cây, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người, mưa lớn gây ngập úng cục bộ nơi trũng, thấp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên, hiện nay dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) có trục đi qua khu vực Nam Trung bộ, nối với vùng áp thấp trên giữa Biển Đông, đang là nguyên nhân chính gây mưa dông diện rộng.

Bên cạnh đó, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh khiến thời tiết tại nhiều khu vực Nam bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông, lốc, sét. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới với trục đi qua phía bắc Bắc bộ đang lấn về phía Tây, góp phần duy trì nhiễu động khí quyển.