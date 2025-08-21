Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Mưa kéo dài, đường phố TPHCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 21/8, nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập úng sau trận mưa dông dài từ rạng sáng, khiến hàng loạt xe chết máy, giao thông hỗn loạn.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơn mưa bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng 21/8, chỉ trong nửa tiếng, nước mưa đã gây ngập trên nhiều tuyến đường ở TPHCM. Các tuyến Song Hành, Nguyễn Văn Quá (quận 12 cũ), Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp cũ) đều bị ngập sâu.

Nghiêm trọng nhất là đường Phan Huy Ích (đoạn qua phường Tân Sơn, quận Tân Bình cũ), nước dâng hơn nửa mét, kéo dài gần 2 km. Dòng nước cuồn cuộn cuốn theo rác thải, bùn đất, tạo sóng lớn mỗi khi ôtô chạy qua, đe dọa an toàn người đi xe máy.

5.jpg
Nước ngập sâu trên đường Phan Huy Ích đoạn qua phường Tân Sơn.

Anh Tuấn (ngụ phường Gò Vấp) kể phải dắt bộ xe máy gần một cây số để tìm chỗ sửa. “Cứ nghĩ đi sớm để tránh kẹt xe, ai ngờ lại vướng biển nước, vừa mệt vừa trễ giờ làm”, anh nói.

Chị Lan (ngụ An Nhơn) cho hay khi di chuyển trên đường Phan Huy Ích, xe chị chết máy. Đang loay hoay dắt bộ, một ôtô chạy qua khiến sóng nước đánh mạnh, làm cả chị và xe ngã xuống đường. “May có vài người đi ngang giúp dựng xe lên, chứ lúc đó tôi hoảng loạn, không biết tính sao”, chị nhớ lại.

6-anh-ctv.jpg
Nước ngập sâu, có đoạn sâu hơn nửa bánh xe máy.
4.jpg
Xe "chết máy" la liệt trong cơn mưa kéo dài.
9-anh-ctv.jpg
Người dân bì bõm dắt xe lội nước. Ảnh: CTV
8-anh-ctv.jpg
Hàng loạt xe chết máy trên đường Phan Huy Ích đoạn qua phường Tân Sơn.
3.jpg
Hàng quán ế ẩm do tình trạng mưa kết hợp ngập úng.
7.jpg
Giao thông rối loạn do ngập úng trên đường.
1.jpg
2.jpg
Nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu do mưa kéo dài suốt nhiều giờ.
4-anh-ctv.jpg
Cơ quan khí tượng dự báo trong hôm nay và những ngày cuối tuần, mưa dông có xu hướng gia tăng tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ. Ảnh minh họa: CTV

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa trên hầu khắp khu vực TPHCM.

Dự báo trong buổi sáng 21/8, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 25-60mm, có nơi trên 70mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Hữu Huy
#ngập lụt TP.HCM #mưa lớn #xe chết máy #đường ngập #cứu hộ #thời tiết TP.HCM #đời sống người dân

Cùng chuyên mục