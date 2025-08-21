Mưa kéo dài, đường phố TPHCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy

TPO - Sáng 21/8, nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập úng sau trận mưa dông dài từ rạng sáng, khiến hàng loạt xe chết máy, giao thông hỗn loạn.

Theo ghi nhận của phóng viên, cơn mưa bắt đầu từ khoảng 3 giờ sáng 21/8, chỉ trong nửa tiếng, nước mưa đã gây ngập trên nhiều tuyến đường ở TPHCM. Các tuyến Song Hành, Nguyễn Văn Quá (quận 12 cũ), Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp cũ) đều bị ngập sâu.

Nghiêm trọng nhất là đường Phan Huy Ích (đoạn qua phường Tân Sơn, quận Tân Bình cũ), nước dâng hơn nửa mét, kéo dài gần 2 km. Dòng nước cuồn cuộn cuốn theo rác thải, bùn đất, tạo sóng lớn mỗi khi ôtô chạy qua, đe dọa an toàn người đi xe máy.

Nước ngập sâu trên đường Phan Huy Ích đoạn qua phường Tân Sơn.

Anh Tuấn (ngụ phường Gò Vấp) kể phải dắt bộ xe máy gần một cây số để tìm chỗ sửa. “Cứ nghĩ đi sớm để tránh kẹt xe, ai ngờ lại vướng biển nước, vừa mệt vừa trễ giờ làm”, anh nói.

Chị Lan (ngụ An Nhơn) cho hay khi di chuyển trên đường Phan Huy Ích, xe chị chết máy. Đang loay hoay dắt bộ, một ôtô chạy qua khiến sóng nước đánh mạnh, làm cả chị và xe ngã xuống đường. “May có vài người đi ngang giúp dựng xe lên, chứ lúc đó tôi hoảng loạn, không biết tính sao”, chị nhớ lại.

Nước ngập sâu, có đoạn sâu hơn nửa bánh xe máy.

Xe "chết máy" la liệt trong cơn mưa kéo dài.



Người dân bì bõm dắt xe lội nước. Ảnh: CTV

Hàng loạt xe chết máy trên đường Phan Huy Ích đoạn qua phường Tân Sơn.

Hàng quán ế ẩm do tình trạng mưa kết hợp ngập úng.

Giao thông rối loạn do ngập úng trên đường.

Nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu do mưa kéo dài suốt nhiều giờ.

Cơ quan khí tượng dự báo trong hôm nay và những ngày cuối tuần, mưa dông có xu hướng gia tăng tại TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ. Ảnh minh họa: CTV

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa trên hầu khắp khu vực TPHCM.

Dự báo trong buổi sáng 21/8, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét cho các khu vực trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 25-60mm, có nơi trên 70mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.