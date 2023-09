Mưa diện rộng ở Nam Bộ kéo dài đến khi nào?

TPO - Theo dự báo, từ ngày 3/9 đến ngày 5/9, khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Ngày 3/9, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 1h ngày 2/9 đến 1h ngày 3/9 ở một số nơi như sau: U Minh - Cà Mau 68.8mm, Thới Bình - Cà Mau 70.6mm, Ngan Dừa - Bạc Liêu 70.0mm, Thị trấn Rạch Gòi - Hậu Giang 78.6mm, Gò Quao - Kiên Giang 103.8mm, Giồng Riềng - Kiên Giang 109.6mm, Vĩnh Hòa Hưng - Kiên Giang 109.6mm,...

Từ ngày 3/9 đến ngày 5/9, khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Chi tiết như sau:

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 6/9.

Trong hôm nay (3/9), thời tiết TPHCM và Nam bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Ngoài ra, hiện nay vùng biển ngoài khơi từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Từ sau 24 đến 48 giờ tới, vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay 3/9, vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm Phú Quốc), vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2

“Tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển phía Nam đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng bởi thời tiết có mưa dông, sóng lớn, lốc xoáy và gió giật mạnh” - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo.