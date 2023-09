Nam Bộ đón mưa lớn diện rộng trong kỳ nghỉ lễ

TPO - Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, từ ngày 1/9 đến ngày 3/9, TPHCM và khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 6/9.

Ngày 1/9, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 24h qua, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.

Lượng mưa từ 1h ngày 31/8 đến 1h ngày 01/9 ở một số nơi như sau: Bù Nho – Bình Phước 145.2mm, Chợ Gạo – Tiền Giang 30.6mm, Tri Tôn – Kiên Giang 49.4mm, Hậu Giang 35.2mm, U Minh – Cà Mau 44.0mm, Trà Ôn – Vĩnh Long 25.2mm, Thốt Nốt – Cần Thơ 60.6mm, Sa Đéc – Đồng Tháp 33.4mm, Đak Lua – Đồng Nai 78.4mm.

Từ ngày 1/9 đến ngày 3/9, khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Chi tiết như sau:

Theo dự báo, đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 6/9.

Trong hôm nay (1/9), thời tiết TPHCM và khu vực Nam Bộ nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng, có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng từ bão số 3 (SAOLA) kết hợp gió mùa Tây Nam tăng cường, vùng biển ngoài khơi từ Bà Rịa – Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Ngày và đêm nay (1/9), vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ sau 24 đến 48 giờ tới, gió mạnh với cường độ tương đương tiếp tục duy trì trên vùng biển này.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ngày và đêm nay 1/9, vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm Phú Quốc), vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

“Tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển phía Nam đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng bởi thời tiết có mưa dông, sóng lớn, lốc xoáy và gió giật mạnh”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.