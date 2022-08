Mù lòa, tử vong... vì 'rượu độc'

TPO - Từ cuối năm 2021 đến nay, trên địa bàn TPHCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc rượu pha chế từ cồn công nghiệp khiến hàng chục người thương vong. Ban Quản lý an toàn thực phẩm cảnh báo, uống rượu không rõ nguồn gốc, tự dùng cồn công nghiệp pha chế làm rượu có thể dẫn đến mù lòa, tử vong.

Chỉ trong 1 tuần qua, trên địa bàn TPHCM liên tục tiếp nhận 13 trường hợp bị ngộ độc sau khi uống rượu pha chế từ cồn công nghiệp Methanol. Hiện đã có 2 trường hợp ngộ độc nặng tử vong, 1 trường hợp đang nguy kịch. Những bệnh nhân còn lại đang được bác sĩ theo dõi, điều trị để ngăn chặn các di chứng thần kinh, mù lòa có thể xảy ra.

Trước đó, vào cuối năm 2021 khi TPHCM đang căng mình chống dịch COVID-19, hai bệnh viện Thống Nhất và Nguyễn Tri Phương đã tiếp nhận hàng chục trường hợp bị ngộ độc do uống rượu pha chế từ cồn công nghiệp, trong đó có 7 ca tử vong.

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM cho biết, có những vụ việc là do khách quan như trường hợp 8 sinh viên ngộ độc khiến 2 người chết vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Thủ Đức, ban đầu xác định là do uống hết 5 lít rượu không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, cũng có những vụ việc xảy ra do yếu tố chủ quan và thiếu hiểu biết của nạn nhân như vụ ngộ độc xảy ra tại huyện Bình Chánh cuối năm 2021. Nạn nhân đã dùng cồn sát khuẩn để phòng dịch COVID-19 pha chế thành rượu uống, dẫn tới tử vong.

Theo bà Phong Lan, hầu hết các ca ngộ độc rượu methanol đều xảy ra ở nhóm người có thu nhập thấp. Loại rượu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thường chi phí đắt nên những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn không đủ tiền mua và thường tìm đến với những loại rượu không rõ nguồn gốc bán trôi nổi ngoài thị trường. Nhiều trường hợp còn tự dùng cồn công nghiệp pha chế thành rượu để uống. Đây là một vấn nạn đối với sức khỏe, tính mạng của chính người dùng.

Thông tin từ Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM, methanol được dùng trong công nghiệp hóa chất. Ngộ độc methanol xảy ra khi uống nhầm methanol hoặc uống rượu có chứa methanol.

Methanol rất độc đối với cơ thể vì chất này thải trừ chậm, ô xy hóa thành Formol (Formaldehyd) và axit Formic. Một người khỏe mạnh chỉ cần uống từ 5 đến 15ml có thể gây ngộ độc nặng. Nếu uống từ 15ml trở lên nguy cơ gây mù lòa và uống đến 30ml có thể gây tử vong.

Độc tính của Methanol bao gồm tác dụng ức chế hệ thống thần kinh trung ương; ảnh hưởng tới thần kinh thị giác. Trường hợp ngộ độc methanol nhẹ, bệnh nhân thường có biểu hiện cảm giác say, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, nhức đầu. Trường hợp ngộ độc nặng sẽ có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, nôn ra máu, rối loạn thần kinh (co giật, hôn mê, co cứng toàn thân); rối loạn hô hấp (thở nhanh, phù phổi cấp); rối loạn tuần hoàn (mạch nhanh, huyết áp giảm); đồng tử giãn, xuất huyết võng mạc và tử vong.

Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM cho biết, rượu thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh, do đó các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu phải có giấy phép và tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu.

Cộng đồng tuyệt đối không được sản xuất, kinh doanh rượu không đảm bảo an toàn thực phẩm như rượu pha chế từ cồn công nghiệp chứa methanol, rượu pha chế từ nguyên liệu không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhãn mác.

Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM cảnh báo, uống cồn công nghiệp và rượu có hàm lượng methanol trên 0,1% có thể gây mù mắt và tử vong. Do đó, người dân tuyệt đối không nên dùng rượu nếu không biết đó là rượu gì hoặc rượu không có nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng. Những trường hợp sau khi uống rượu pha chế từ cồn công nghiệp hoặc uống rượu không rõ nguồn gốc có các biểu hiện (nêu trên) cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được bác sĩ điều trị kịp thời.

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết trong hai ngày 6 và 7/8 đã tiếp nhận 5 trường hợp nam giới ngộ độc methanol. Qua khai thác tiền sử cho thấy các trường hợp này cùng một nhóm bạn cùng nhau uống rượu pha chế từ cồn công nghiệp. Các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được kèm theo biểu hiện mệt, nôn ói nhiều, mắt mờ. Hiện cả 5 bệnh nhân đang được lọc máu, bù dịch, điều trị nội khoa theo phác đồ điều trị ngộ độc methanol của Bộ Y tế. Riêng 4 bệnh nhân trong vụ nhóm sinh viên uống hết 5 lít rượu tối 3/8 (2 người đã tử vong) hiện còn 1 trường hợp trong tình trạng nguy kịch, 3 trường hợp khác sức khỏe đã dần ổn định.