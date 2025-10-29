MSB và Mobifone hợp tác chiến lược, tạo nền tảng số hóa toàn diện

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Tổng Công ty Viễn thông Mobifone chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số và tài chính dành cho khách hàng, cán bộ nhân viên và đối tác của hai bên.

Tham dự sự kiện, về phía MobiFone có Thiếu tướng Trương Sơn Lâm – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Đại tá Tô Mạnh Cường – Tổng Giám đốc. Về phía MSB có sự tham dự của ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Xuân Quảng – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và ông Nguyễn Hoàng Linh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng Giám đốc MSB và Đại tá Đại tá Tô Mạnh Cường – Tổng Giám đốc MobiFone ký kết hợp tác toàn diện

Theo thỏa thuận, MobiFone cùng MSB sẽ phối hợp triển khai các giải pháp nhằm tối ưu hóa hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc kết nối dịch vụ tài chính – viễn thông. Cụ thể, MobiFone sẽ cung cấp các dịch vụ viễn thông với nhiều chính sách ưu đãi dành cho Ngân hàng cũng như cán bộ nhân viên của MSB. MobiFone sẽ cung cấp sim data M2M để sử dụng cho các thiết bị POS, ATM của MSB, giúp đảm bảo kết nối ổn định, an toàn và thông suốt trong các hoạt động giao dịch ngân hàng và dịch vụ băng rộng cố định, hạ tầng truyền dẫn và đường truyền dự phòng cho hệ thống chi nhánh của MSB trên toàn quốc, góp phần gia tăng tính sẵn sàng và an toàn trong vận hành hạ tầng công nghệ thông tin của ngân hàng.

Trong lĩnh vực giải pháp công nghệ số, MobiFone mang đến các giải pháp hiện đại như chữ ký số MobiCA giúp hỗ trợ định danh và xác thực điện tử an toàn cho khách hàng, “Loa thần tài” tại các hệ thống của MSB cũng như giải pháp thực tế ảo VR360 phục vụ công tác truyền thông và quảng bá thương hiệu, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng trong môi trường số. Cùng với đó, đơn vị này cũng cung cấp các gói cước di động ưu đãi dành riêng cho nội bộ MSB, gói cước đặc biệt cho nhóm người dùng chung như gia đình hoặc nhóm nhân viên có nhu cầu sử dụng chung sản lượng di động.

Về phía Ngân hàng, MSB đóng vai trò là đối tác tài chính chiến lược của MobifFone, triển khai dịch vụ trả lương và các gói sản phẩm tài chính ưu đãi (như tín dụng, tiền gửi, bảo lãnh…) dành riêng cho cán bộ, nhân viên và đối tác của MobiFone. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp xây dựng chính sách ưu đãi toàn diện dành cho các đơn vị thành viên và đối tác doanh nghiệp trong hệ sinh thái MobiFone, nhằm mở rộng phạm vi phục vụ, đa dạng hóa tiện ích và mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn cho khách hàng.

Hai bên cam kết cùng nghiên cứu, xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh tích hợp đa dịch vụ nhằm khai thác hiệu quả khai thác lợi thế của hai bên nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ linh hoạt, phù hợp cho từng nhóm khách hàng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone chia sẻ: “Việc hợp tác giữa MobiFone và MSB là bước đi chiến lược trong định hướng phát triển hệ sinh thái dịch vụ số của chúng tôi. Sự kết hợp giữa hạ tầng viễn thông mạnh mẽ của MobiFone và năng lực toàn diện của MSB sẽ tạo ra nhiều giá trị mới, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và đối tác hai bên.”

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT MSB phát biểu tại buổi lễ

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị MSB cho biết: “Thỏa thuận hợp tác toàn diện này không chỉ khai thác lợi thế của mỗi bên, mở ra những cơ hội mới về việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có hàm lượng số hóa cao, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của mỗi đơn vị trong việc xây dựng hệ sinh thái số – tài chính đồng bộ, hiện đại và an toàn. Đây là bước đi quan trọng, giúp khách hàng, cán bộ nhân viên và đối tác của MSB và MobiFone được trải nghiệm dịch vụ thông minh, thuận tiện, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tại Việt Nam”.

Sự kiện ký kết hợp tác giữa MSB và MobiFone là bước đi quan trọng trong lộ trình thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện của cả hai doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nền kinh tế số quốc gia. Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, các bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai thêm nhiều sản phẩm và dịch vụ tích hợp giữa hệ sinh thái mỗi bên nhằm mang đến giải pháp tài chính – công nghệ thông minh, linh hoạt và an toàn cho người dùng Việt Nam.

