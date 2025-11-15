Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Một vật thể chết mới vừa xuất hiện trên bầu trời

Vật thể chết Ka LMC 1 chính là hình ảnh tương lai của Mặt Trời.

Trong quá trình nghiên cứu quang phổ các ngôi sao trong cụm sao cầu trẻ khổng lồ NGC 1866 thuộc Đám mây Magellan Lớn (LMC) - thiên hà vệ tinh của Milky Way (Ngân Hà) - các nhà khoa học đã phát hiện một tinh vân hành tinh mới. Vật thể tuyệt đẹp đó là những gì còn lại của một ngôi sao đã chết.

Tinh vân hành tinh Ka LMC 1 là một vật thể đã chết - Ảnh: NASA/ESA
Tinh vân hành tinh Ka LMC 1 là một vật thể đã chết - Ảnh: NASA/ESA

Viết trên tạp chí khoa học Publications of the Astronomical Society of the Pacific, các nhà nghiên cứu cho biết họ đã đặt tên cho tinh vân hành tinh mới là Ka LMC 1.

Tinh vân hành tinh thực chất không liên quan gì đến các hành tinh. Đó là cách gọi sai lầm cổ xưa dành cho tàn dư của những ngôi sao có khối lượng nhỏ hoặc trung bình, giống như Mặt Trời của chúng ta hoặc lớn hơn không quá 8 lần.

Sau giai đoạn sao khổng lồ đỏ, ngôi sao sẽ sụp đổ, với phần lõi co cụm lại thành một sao lùn trắng bé nhỏ, trong khi các vật liệu còn lại được giải phóng thành một "lớp vỏ" khí ion hóa.

Điều đặc biệt ở đây là tinh vân hành tinh Ka LMC 1 dường như mang những đặc tính "không khớp" với cụm sao cầu trẻ mà nó trú ngụ.

NGC 1866 được tìm thấy ở rìa của Đám mây Magellan Lớn, cách Trái Đất khoảng 160.000 năm ánh sáng, có độ tuổi chỉ khoảng 200 triệu năm.

Theo giáo sư Martin Roth, từ Viện Vật lý thiên văn Leibniz Potsdam và Trung tâm Vật lý thiên văn Đức, tác giả chính, để một tinh vân hành tinh ra đời trong khoảng thời gian đó, ngôi sao tổ tiên phải có khối lượng khá lớn, vì sao càng lớn thì càng đoản mệnh.

Nhưng nếu ngôi sao ban đầu quá lớn, sao lùn trắng ở trung tâm của tinh vân phải nguội đi rất nhanh, đến mức khó quan sát được. Nhưng ở đây, các nhà khoa học đã phát hiện cả sao lùn trắng lẫn tinh vân.

Chỉ có một cách giải thích hợp lý: Nhóm nghiên cứu đã quá may mắn khi nắm bắt được tinh vân này và cả sao lùn trắng trong khoảng thời gian cực kỳ hiếm hoi mà chúng có thể đủ rõ để quan sát.

"Rõ ràng vật thể này cần được quan sát chi tiết hơn để làm sáng tỏ bản chất của nó" - giáo sư Roth nói với Sci-News.

Khoảnh khắc hiếm có này cũng phản ánh những gì sẽ xảy ra trong khoảng 5 tỉ năm tới với Mặt Trời của chúng ta.

Người Lao động
#tinh vân hành tinh #sao lùn trắng #vật thể #thiên hà #mặt trời

Xem thêm

Cùng chuyên mục