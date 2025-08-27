Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Một tỷ phú thế giới đi trực thăng đến Quảng Ninh dịp Quốc Khánh

Quốc Nam
TPO - Du khách là tỷ phú thế giới dự kiến đi trực thăng, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đúng dịp lễ Quốc Khánh và trải nghiệm vịnh Hạ Long trong 3 ngày, 2 đêm.

Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, một nhóm du khách, trong đó có một nhà tỷ phú thế giới dự kiến sẽ đi trực thăng đến Sân bay Vân Đồn vào ngày 2/9, bắt đầu tour đặc biệt tại Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, máy bay trực thăng sẽ đưa nhóm du khách này hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào khoảng trưa ngày 2/9. Dự kiến, đoàn khách sẽ ở Quảng Ninh trong 3 ngày, 2 đêm.

Cũng như hoạt động của một số tỷ phú, triệu phú thế giới đến Quảng Ninh trước đó, địa điểm được nhóm tỷ phú trên lựa chọn để trải nghiệm là vịnh Hạ Long, với những khu vực riêng biệt, yên tĩnh.

tp-quocnam-z62-4385.jpg
Vịnh Hạ Long đang được lựa chọn là điểm đến hàng đầu của các tỷ phú, triệu phú nước ngoài khi đến thăm Việt Nam. Ảnh: Quốc Nam.

Hồi tháng 2, hai triệu phú người Mỹ là ông Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley đã bay trực thăng từ Hà Giang tới Quảng Ninh rồi nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm trên vịnh Hạ Long. Đây là hai triệu phú người Mỹ trong lĩnh vực tài chính, đi du lịch Việt Nam và kết hợp với tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực sản xuất giày dép, bất động sản.

Thời gian gần đây, vịnh Hạ Long là điểm đến của các tỉ phú, gia đình tỉ phú thế giới, trong đó có một số đám cưới của các gia đình tỉ phú Ấn Độ đã được tổ chức trên vịnh Hạ Long.

Để phục vụ các nhóm du khách triệu phú, tỉ phú thế giới, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai các sản phẩm du lịch phục vụ thị trường khách cao cấp triệu phú, tỉ phú. Trong đó, lên phương án bố trí 7 khu vực đảo hoang sơ, có bãi tắm trên vịnh Hạ Long phục vụ phân khúc khách tỉ phú, siêu sang thuộc 1% dân số thế giới.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, từ nay đến cuối năm sẽ có một số tỷ phú, triệu phú thế giới đến Quảng Ninh tham quan, du lịch. Để tăng cường thu hút khách du lịch đến với Quảng Ninh, Sở phối hợp cùng các địa phương lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động tour du lịch, lễ hội và tung ra các sản phẩm du lịch mới, đặc sắc.

Quảng Ninh đang đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu 55.000 tỷ đồng. Đóng góp của du lịch vào GRDP của Quảng Ninh tăng từ 5,6% năm 2020 lên mức trên 10%/năm.

Quốc Nam
#tỷ phú thế giới #du lịch cao cấp Quảng Ninh #trực thăng đến Vân Đồn #vịnh Hạ Long #du lịch sang trọng Việt Nam #điểm đến tỷ phú quốc tế #du lịch riêng tư vịnh Hạ Long #dịch vụ du lịch cao cấp Quảng Ninh #du lịch đẳng cấp quốc tế #quảng Ninh thu hút tỷ phú

