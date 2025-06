Một 'siêu Trái Đất' khổng lồ, quái dị đang di chuyển

TPO - Một "siêu Trái Đất" khổng lồ với khí hậu khắc nghiệt khiến nó chỉ có thể sinh sống được trong một phần quỹ đạo đã được phát hiện đang quay quanh một ngôi sao cách xa 2.472 năm ánh sáng.

Việc phát hiện ra ngoại hành tinh, một siêu Trái Đất có tên là Kepler-735c, hoàn toàn phụ thuộc vào thứ gọi là biến thể thời gian quá cảnh, hay gọi tắt là TTV.

Phát hiện hành tinh quá cảnh

Một hành tinh như vậy được phát hiện có TTV là Kepler-725b. Đây là một hành tinh khí khổng lồ quay quanh một ngôi sao giống mặt trời màu vàng được phát hiện bởi tàu vũ trụ Kepler hiện đã ngừng hoạt động.

"Bằng cách phân tích các tín hiệu TTV của Kepler-725b, một hành tinh khí khổng lồ có chu kỳ 39,64 ngày trong cùng hệ thống, nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc suy ra khối lượng và các thông số quỹ đạo của hành tinh ẩn Kepler-725c", Sun Leilei, thuộc Đài quan sát Vân Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết.

Khối lượng của Kepler-725c khá lớn, lớn hơn 10 lần so với khối lượng của Trái Đất. Điều này đưa nó vào hàng ngũ cao cấp của một loại hành tinh được gọi là siêu Trái Đất, những thế giới khổng lồ, có thể là đá. Chúng ta không có ví dụ nào về siêu Trái Đất trong hệ mặt trời, vì vậy chúng ta không thực sự biết những hành tinh như vậy như thế nào. Các nhà khoa học hành tinh vẫn đang vật lộn với các mô hình lý thuyết nhằm cố gắng mô tả các đặc tính của các thế giới siêu Trái Đất.

Quỹ đạo của hành tinh này ít nhất cũng có thể nói là bất thường. Nó có hình elip rất lớn, với độ lệch tâm là 0,44. Để so sánh, quỹ đạo của Trái Đất có độ lệch tâm là 0,0167 và do đó gần với hình tròn; ở thái cực khác, độ lệch tâm quỹ đạo là 1 sẽ là parabol. Quỹ đạo của Kepler-7825c có hình bầu dục, nghĩa là tại một số điểm trên quỹ đạo của nó, nó gần với ngôi sao của nó hơn nhiều so với những thời điểm khác.

Nếu Kepler-725c có bầu khí quyển, thì sự khác biệt về nhiệt lượng mặt trời tại các thời điểm khác nhau trên quỹ đạo của nó có thể gây ra thảm họa cho khí hậu của nó. Trên thực tế, độ lệch tâm quỹ đạo cao thực sự có nghĩa là ngoại hành tinh chỉ dành một phần quỹ đạo của nó trong vùng có thể ở được, đó là vùng tròn xung quanh ngôi sao ở khoảng cách mà nhiệt độ phù hợp cho nước lỏng trên bề mặt của hành tinh.

Điều này có nghĩa là Kepler-725c chỉ có thể sinh sống được trong một phần của năm 207,5 ngày Trái Đất của nó không? Điều gì sẽ xảy ra với bất kỳ sự sống nào có thể tồn tại trên hành tinh này trong những khoảng thời gian mà nó nằm ngoài vùng có thể sinh sống? Một lần nữa, đây là những vấn đề lý thuyết khó khăn, nhưng giờ đây sự tồn tại của Kepler-725c đột nhiên khiến chúng trở thành những vấn đề rất thực tế.

Hà Thu