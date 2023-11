Một phụ nữ bị bắt vì xé biên bản, đạp Cảnh sát giao thông

TPO - Hồng đã giật xé biên bản xử phạt vi phạm, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, rồi dùng chân đạp vào cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) huyện Đăk Hà, sau đó lấy tay hất rơi điện thoại của cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Đồng Thị Hồng (SN 1985, trú thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 18/9, tại tổ dân phố 2A (thị trấn Đăk Hà), Hồng bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản về lỗi vi phạm của Hồng đối với ông Lê Trần Anh Tú (SN 1986, trú tại số 23 đường Phan Chu Trinh, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum).

Tuy nhiên, ngay lập tức Hồng đã giật xé biên bản xử phạt vi phạm. Đồng thời Hồng dùng những lời nói thô tục xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, rồi dùng chân đạp vào cán bộ cảnh sát giao thông, sau đó lấy tay hất rơi điện thoại của cán bộ thực hiện nhiệm vụ.