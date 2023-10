Khởi tố tài xế đánh CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

TPO - Bị cảnh sát dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Bùi Văn Chiến (SN 1974, ở An Lão, TP Hải Phòng) không chấp hành hiệu lệnh, chửi bới, chống đối và dùng tay đánh bị thương một chiến sĩ cảnh sát.

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT - Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Văn Chiến (SN 1974, trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, tối 12/10, tổ công tác thuộc Đội CSGT-TT, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường 351, đoạn qua địa phận thôn Cách Hạ (xã Nam Sơn, huyện An Dương).

Tại đây, tổ cảnh sát ra tín hiệu dừng xe máy BKS15D1-379xx do Bùi Văn Chiến điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, người đàn ông này không chấp hành hiệu lệnh, chửi bới, chống đối và dùng tay đánh bị thương một chiến sĩ cảnh sát.

Những ngày gần đây, các đơn vị thuộc Công an TP Hải Phòng liên tiếp khởi tố nhiều tài xế về tội danh trên khi bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn.

Cụ thể, ngày 11/10 Công an quận Ngô Quyền khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trung Dũng (SN 1986, trú huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Phạm Trung Dũng bị khởi tố do chống đối tổ công tác thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại phố Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng tối 8/9.

Thời điểm cảnh sát dừng xe ô tô mang BKS 30A-872.xx, Phạm Trung Dũng không đồng ý việc kiểm tra nồng độ cồn và đòi kiểm tra giấy tờ của tổ công tác, kiểm tra máy đo nồng độ cồn...

Sau đó, tài xế này dùng điện thoại quay video, phát trực tiếp lên mạng xã hội và có những lời nói không chuẩn mực với tổ công tác. Quá trình kiểm tra tài xế Phạm Trung Dũng kéo dài hàng giờ, gây ùn tắc giao thông trên tuyến phố Lê Hồng Phong, nhiều người dân Hải Phòng dừng xe theo dõi sự việc.

Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Nam (SN 1985, trú tại quận Ngô Quyền) về tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

Nguyễn Hoàng Nam ngồi trên ghế phụ ô tô mang BKS 15A-692.xx do Vũ Văn Mạnh điều khiển. Khi cảnh sát dừng xe kiểm tra nồng độ cồn tài xế thì Nguyễn Hoàng Nam có hành vi chống đối, tấn công, cản trở và lăng mạ cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi khống chế đưa về trụ sở công an, cảnh sát kiểm tra phát hiện cả tài xế và người đi cùng dương tính với ma túy. Trong ô tô của các đối tượng còn có túi nilon chứa tinh thể nghi là chất ma túy.