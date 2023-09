Tạm giữ tài xế vi phạm nồng độ cồn 'thông chốt', tông cảnh sát

TPO - Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) vừa quyết định tạm giữ tài xế Hoàng Văn Linh (SN 1983) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh, chống người thi hành công vụ.

Tối 11/9, Cơ quan CSĐT – Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, vừa quyết định tạm giữ tài xế Hoàng Văn Linh (SN 1983, trú huyện An Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo Công an huyện An Dương, tối 10/9, Đội CSGT – TT huyện thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn tại đường 351, thuộc địa phận xã Nam Sơn.

Tại chốt kiểm soát, cảnh sát dừng xe ô tô Hyundai gắn BKS 15A-577.xx để kiểm tra tuy nhiên tài xế không chấp hành, tăng ga “thông chốt”. Phát hiện dấu hiệu bất thường, tổ cảnh sát huy động 3 xe mô tô đuổi theo. Quá trình lái xe bỏ chạy, tài xế điều khiển ô tô liên tục lái xe lạng lách.

Tới nút giao Nguyễn Trãi - QL5, đoạn qua địa phận xã An Hưng (huyện An Dương), chiếc Huyndai va chạm với một xe máy khiến một chiến sỹ cảnh sát ngã xuống đường, bị thương.

Dù va chạm giao thông nhưng nam tài xế không dừng lại, vẫn tăng ga bỏ chạy. Đến thôn Hoàng Lâu 1, xã Hồng Phong (An Dương, Hải Phòng) do đường nhỏ không thể di chuyển, tài xế mới chịu dừng lại.

Ngay sau đó, tổ CSGT phối hợp với lực lượng công an địa phương khống chế, bắt giữ tài xế đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, tài xế được xác định là Hoàng Văn Linh (SN 1983, trú huyện An Dương). Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát xác định tài xế vi phạm nồng độ cồn mức 0,688mg/lít khí thở, vượt quá khung xử lý vi phạm theo quy định.