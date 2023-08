Công an xác minh vụ 'tháo dỡ nhầm' nhà dân để làm dự án giao thông ở Hải Phòng

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã vào cuộc xác minh, làm rõ tố giác của công dân về việc nhóm đối tượng "tháo dỡ nhầm" nhà khi giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án giao thông tại huyện An Dương.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã tiếp nhận tin báo và đang xác minh làm rõ tố giác của chị Phạm Thị Thu Trang (SN 1987) và anh Phạm Việt Hoàng (SN 1998, cùng trú quận Lê Chân) về việc một nhóm đối tượng đến phá dỡ nhà lúc rạng sáng 10/8. Trong đơn trình báo, chị Trang cho biết khoảng 5h ngày 10/8, chị nhận được thông tin từ hàng xóm về việc nhà chị (tại tổ 11, cụm dân cư Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng) bị một nhóm khoảng 10 người đang dùng máy xúc phá dỡ. Ngay lập tức, chị cùng người thân tới hiện trường phát hiện mái và tường nhà đang bị phá dỡ. Ngoài ra, một số tài sản, đồ đạc trong nhà cũng không còn. Chị yêu cầu nhóm người này dừng việc phá dỡ nhà mình. Theo chị Trang, gia đình chị vẫn đang trong quá trình giải quyết phương án bồi thường khi GPMB với cơ quan chức năng để thực hiện dự án nút giao thông khác mức tại ngã 4 Tôn Đức Thắng – Máng Nước – QL5, thuộc địa phận huyện An Dương. Tuy nhiên, khi gia đình chị chưa chấp thuận với phương án bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng thì nhà chị bất ngờ bị tháo dỡ, một số tài sản cũng không còn ở trong nhà. Người phụ nữ này cho biết, thời điểm nhà chị bị tháo dỡ, công nhân Công ty CP Thương mại Nam Sông Cấm là đơn vị tư nhân thực hiện tháo dỡ. Tuy nhiên, khi chị hỏi thì nhóm người này cho rằng quá trình tháo dỡ biển quảng cáo kích thước lớn, kết cấu phức tạp dẫn đến đổ sập phần mái nhà chị. Bức xúc vì nhà bị phá dỡ bất ngờ và bị mất tài sản, chị Trang đã gửi đơn tố giác tội phạm, đơn cầu cứu tới chính quyền các cấp tại TP Hải Phòng. Yêu cầu dừng việc tháo dỡ công trình Liên quan vụ việc này, UBND huyện An Dương thông tin, từ năm 2020, bà Trang cùng bốn hộ liền kề đã cho Công ty Thế giới di động chi nhánh Hải Phòng thuê đất làm cửa hàng và đặt biển quảng cáo cỡ lớn. Phần kết cấu thép của biển quảng cáo nối với mái nhà bà Trang. Đầu năm 2023, UBND TP Hải Phòng triển khai dự án nút giao thông tại ngã tư Tôn Đức Thắng – Máng Nước – QL5, toàn bộ phần đất của siêu thị điện máy thuê nêu trên nằm trong diện giải tỏa. Trong đó, bốn hộ gia đình đã nhận tiền đền bù, còn gia đình bà Trang chưa đồng ý phương án đền bù và chưa giao mặt bằng. Ngày 13/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương đã thuê Công ty CP Thương mại Nam Sông Cấm là đơn vị tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Đến ngày 10/8, Công ty CP Thương mại Nam Sông Cấm tổ chức tháo dỡ bốn công trình nhà dân (đã đồng ý phương án đền bù) khu vực cửa hàng Thế giới di động nêu trên. Theo UBND huyện An Dương, trong quá trình tổ chức tháo dỡ công trình của bốn hộ dân nêu trên, khi thi công tháo dỡ biển quảng cáo cỡ lớn, kết cấu phức tạp đã đổ sập vào phần mái trên diện tích đất của bà Phạm Thị Thu Trang gây hư hỏng đồ đạc, mái nhà, không phải đơn vị tháo dỡ “phá nhầm” nhà dân. Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện An Dương đã yêu cầu Công ty CP Thương mại Nam Sông Cấm dừng ngay việc tháo dỡ công trình. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an điều tra xác minh vụ việc. Nguyễn Hoàn