Khởi tố tài xế vi phạm nồng độ cồn, đấm cảnh sát khi bị lập biên bản

TPO - Bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn mức cao nhất (0,698mg/lít khí thở), tài xế Trần Mạnh Hùng đã giật lại giấy tờ, đấm cảnh sát giao thông. Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Chống người thi hành công vụ".

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Dương cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Mạnh Hùng (SN 1977, ở TP Hải Dương) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Bị can Trần Mạnh Hùng là tài xế vi phạm nồng độ cồn kịch khung nhưng có hành vi chống đối, đấm cảnh sát trong quá trình thực thi công vụ, xảy ra nửa tháng trước tại TP Hải Dương.

Trước đó, thực hiện kế hoạch về việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, tối 14/9, Tổ công tác của Cục CSGT, Bộ Công an do đồng chí Thượng tá Tô Quang Minh, Trưởng phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ trực tiếp chỉ đạo kết hợp với Đội CSGT-TT, Công an TP Hải Dương tiến hành làm nhiệm vụ tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Trần Mạnh Hùng điều khiển ô tô nhãn hiệu Honda CRV trắng, mang BKS 34A-668.51 vi phạm nồng độ cồn mức 0,698 mg/L khí thở.

Khi anh Đào Ngọc Quân, cán bộ Cục CSGT, thành viên tổ công tác đang quản lý giấy tờ liên quan để lập hồ sơ xử lý vi phạm thì tài xế Hùng đã dùng tay giật lại rồi bỏ đi.

Tài xế này sau đó còn đấm vào ngực cảnh sát để cản trở cảnh sát này lập biên bản vi phạm.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Dương vào cuộc điều tra xác minh, làm rõ.