Kinh tế

Một cổ phiếu ngân hàng gây sốt trước giờ đóng cửa

Việt Linh
TPO - Hôm nay (27/8), trong khi thị trường trở lại trạng thái giằng co thì cổ phiếu VCB gây chú ý với việc kết phiên ở mức trần, lập đỉnh mới 69.100 đồng/cổ phiếu.

VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm, tuy nhiên, sự phân hoá đã trở lại. Tại rổ VN30, cổ phiếu giảm giá nhỉnh hơn về số lượng, với 16/30 mã. VCB trở thành điểm sáng, đóng góp chủ lực cho VN-Index về điểm số, gần 9 điểm vào mức tăng chung.

Cổ phiếu ngân hàng này tăng vọt cả về giá và khối lượng giao dịch, với hơn 33,1 triệu cổ phiếu sang tay. Vốn hoá VCB tiếp tục giữ ngôi đầu toàn sàn, lên mức hơn 577 nghìn tỷ đồng.

screen-shot-2025-08-27-at-163210.png
VCB lập đỉnh mới.

Liên quan nhóm ngân hàng, Nghị định 232 sửa một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng mới được Chính phủ ban hành quy định, ngân hàng để được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên.

Như vậy, các ngân hàng quốc doanh (Big4) Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank đều đáp ứng đủ điều kiện. Các ngân hàng tư nhân có thêm VPBank, Techcombank, MB. Cùng với VCB, đại diện Big4 là BID cũng tăng giá, lọt nhóm dẫn dắt thị trường.

Những cổ phiếu tác động tích cực đến chỉ số còn ghi nhận FPT, SSI, VIX, MWG… Cổ phiếu từ các nhóm ngành khác nhau, không tập trung ở một số ngành chủ lực như phiên trước. Dòng tiền tiếp tục lan toả. Dẫn đầu về thanh khoản hôm nay vẫn là SSI, hơn 2.423 tỷ đồng. Các cổ phiếu giao dịch trên 2.000 tỷ đồng còn có HPG, VIX, VCB, FPT. Ngoại trừ HPG, các mã trên đều tăng giá.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,15 điểm (0,31%), lên 1.672,78 điểm. HNX-Index tăng 0,59 điểm (0,21%) lên 276,38 điểm. UPCoM-Index tăng 1,1 điểm (1,01%) lên 109,94 điểm. Thanh khoản gia tăng, với giá trị giao dịch HoSE hơn 47.000 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ, với việc quay đầu bán ròng mạnh gần 4.200 tỷ đồng, tập trung vào HPG (958 tỷ đồng), VPB (535 tỷ đồng), CTG, VCB đều trên dưới 400 tỷ đồng.

Việt Linh
