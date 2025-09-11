Mới nhất vụ treo tranh dạy nhân quả trong trường học tại TPHCM

TPO - Trường tiểu học Quang Trung đã gỡ các bức tranh dạy về nhân quả dán trên tường và cam kết rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn nội dung, hình ảnh giáo dục.

Chiều 11/9, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, ông Huỳnh Minh Trinh, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Phú Mỹ đã trả lời về việc các bức tranh dạy về nhân quả được treo tại Trường tiểu học Quang Trung.

Theo ông Trinh, ngày 9/9, UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm việc với Ban giám hiệu Trường tiểu học Quang Trung.

Lãnh đạo nhà trường giải thích những bức tranh này nhằm mục đích giáo dục đạo đức học sinh, song chưa được kiểm tra kỹ lưỡng về công ty phát hành. Sau khi được Phòng Văn hóa - Xã hội quán triệt, nhà trường đã nhận thức rõ việc treo các bức tranh trên chưa phù hợp với quy định của Luật Giáo dục.

Hình ảnh tranh đạo đức học đường được treo tại Trường tiểu học Quang Trung.

Ngay sau đó, Ban giám hiệu đã tiến hành tháo gỡ hai bức tranh này và có báo cáo gửi đến cơ quan chức năng.

"Thực tế cũng đã xác nhận hiện nay các bức tranh đã được tháo gỡ. Trong báo cáo giải trình, nhà trường thừa nhận việc treo tranh chưa phù hợp và cam kết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc lựa chọn nội dung, hình ảnh trong môi trường học đường", ông Trinh nói.

Từ sự việc này, UBND phường Phú Mỹ đã chấn chỉnh, yêu cầu các trường học trên địa bàn rà soát lại toàn bộ các tranh, hình ảnh được trưng bày trong khuôn viên nhằm đảm bảo tính giáo dục, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, đồng thời tuân thủ quy định của Luật Giáo dục.

Trước đó, theo phản ánh, tranh thể hiện nhiều câu có ý răn dạy đạo đức cho học sinh. Mỗi một bức tranh nhỏ được ghi chú phía dưới là việc “nhân” như thế nào, bên cạnh sẽ nhận lại “quả” như thế đó. Hình thức thể hiện gây nhiều tranh cãi, khiến phụ huynh lo ngại học sinh có thể hiểu sai nội dung.

Một số câu nhân – quả trong tranh đạo đức học đường được treo ở trường như: "Nhân: Ủng hộ tiền bạc, công sức cất trường – Quả: Học hành đỗ đạt nhiều đời"; "Nhân: Không ngăn kẻ xấu làm sai – Quả: Mất năng lực, kém dở"; "Nhân: Mời người sử dụng các chất gây say nghiện – Quả: Mất ngủ, ngu dốt, điên loạn"...

Các tranh này do một công ty tư nhân tại TPHCM thực hiện.