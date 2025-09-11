Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Mới nhất vụ treo tranh dạy nhân quả trong trường học tại TPHCM

Anh Nhàn - Vân Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trường tiểu học Quang Trung đã gỡ các bức tranh dạy về nhân quả dán trên tường và cam kết rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn nội dung, hình ảnh giáo dục.

Chiều 11/9, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, ông Huỳnh Minh Trinh, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Phú Mỹ đã trả lời về việc các bức tranh dạy về nhân quả được treo tại Trường tiểu học Quang Trung.

Theo ông Trinh, ngày 9/9, UBND phường Phú Mỹ (TPHCM) đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm việc với Ban giám hiệu Trường tiểu học Quang Trung.

Lãnh đạo nhà trường giải thích những bức tranh này nhằm mục đích giáo dục đạo đức học sinh, song chưa được kiểm tra kỹ lưỡng về công ty phát hành. Sau khi được Phòng Văn hóa - Xã hội quán triệt, nhà trường đã nhận thức rõ việc treo các bức tranh trên chưa phù hợp với quy định của Luật Giáo dục.

6b9b3646b1a93af763b8-1.jpg
Hình ảnh tranh đạo đức học đường được treo tại Trường tiểu học Quang Trung.

Ngay sau đó, Ban giám hiệu đã tiến hành tháo gỡ hai bức tranh này và có báo cáo gửi đến cơ quan chức năng.

"Thực tế cũng đã xác nhận hiện nay các bức tranh đã được tháo gỡ. Trong báo cáo giải trình, nhà trường thừa nhận việc treo tranh chưa phù hợp và cam kết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc lựa chọn nội dung, hình ảnh trong môi trường học đường", ông Trinh nói.

Từ sự việc này, UBND phường Phú Mỹ đã chấn chỉnh, yêu cầu các trường học trên địa bàn rà soát lại toàn bộ các tranh, hình ảnh được trưng bày trong khuôn viên nhằm đảm bảo tính giáo dục, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, đồng thời tuân thủ quy định của Luật Giáo dục.

Trước đó, theo phản ánh, tranh thể hiện nhiều câu có ý răn dạy đạo đức cho học sinh. Mỗi một bức tranh nhỏ được ghi chú phía dưới là việc “nhân” như thế nào, bên cạnh sẽ nhận lại “quả” như thế đó. Hình thức thể hiện gây nhiều tranh cãi, khiến phụ huynh lo ngại học sinh có thể hiểu sai nội dung.

Một số câu nhân – quả trong tranh đạo đức học đường được treo ở trường như: "Nhân: Ủng hộ tiền bạc, công sức cất trường – Quả: Học hành đỗ đạt nhiều đời"; "Nhân: Không ngăn kẻ xấu làm sai – Quả: Mất năng lực, kém dở"; "Nhân: Mời người sử dụng các chất gây say nghiện – Quả: Mất ngủ, ngu dốt, điên loạn"...

Các tranh này do một công ty tư nhân tại TPHCM thực hiện.

Anh Nhàn - Vân Sơn
#trường tiểu học Phú Mỹ #tranh giáo dục đạo đức #treo tranh trong trường học #Luật Giáo dục 2019 #quy định tranh trong trường học #bảo vệ tâm lý học sinh #chấn chỉnh nội dung tranh ảnh #hình phạt vi phạm trong trường học #quản lý hình ảnh trong lớp học #tác động của tranh dán tường đến học sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục