Yêu cầu trường tiểu học gỡ tranh đạo đức dán tường dạy về nhân quả

TPO - Ngày 9/9, UBND phường Phú Mỹ, TPHCM đã đi kiểm tra và có buổi làm việc Ban Giám hiệu Trường TH Quang Trung chấn chỉnh về việc treo các bức tranh dạy về nhân quả dán trên tường không đúng quy định của Luật Giáo dục.

Trước đó, theo phản ánh của bạn đọc, sáng 9/9, phóng viên ghi nhận tại nhiều vị trí như trước cửa ra vào một số lớp học, lối đi lên hành lang của các khối lớp, bên ngoài khu vực Ban giám hiệu của trường tiểu học Quang Trung, phường Phú Mỹ, thời gian qua có treo nhiều bức tranh đạo đức học đường khổ lớn.

Trong tranh thể hiện nhiều câu có ý răn dạy đạo đức cho học sinh. Mỗi một bức tranh nhỏ được ghi chú phía dưới là việc “nhân” như thế nào, bên cạnh sẽ nhận lại “quả” như thế đó.

Hình ảnh tranh đạo đức học đường được treo tại Trường TH Quang Trung (phường Phú Mỹ, TP HCM) được chụp vào sáng 8/9.

Một số câu nhân – quả trong tranh đạo đức học đường được treo ở trường:

"Nhân: Ủng hộ tiền bạc, công sức cất trường – Quả: Học hành đỗ đạt nhiều đời".

"Nhân: Không ngăn kẻ xấu làm sai – Quả: Mất năng lực, kém dở".

"Nhân: Mời người sử dụng các chất gây say nghiện – Quả: Mất ngủ, ngu dốt, điên loạn"...

Các tranh này được xuất bản bởi một công ty tư nhân tại TPHCM.

Bên cạnh các bức tranh này, trường tiểu học Quang Trung treo một số bảng nội quy trường lớp, khẩu hiệu của ngành giáo dục, bảng truyền thống giới thiệu về truyền thống vẻ vang của Đội thiếu niên Tiền phong…

Phản ánh với chúng tôi, một số phụ huynh cho rằng nội dung tranh chưa phù hợp với môi trường giáo dục, nhất là ở cấp tiểu học.

Trong khi đó Điều 20, Luật Giáo dục nêu rõ: "Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân" - Điều 20, Luật Giáo dục.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ cho biết, ngay khi nắm bắt thông tin, UBND phường Phú Mỹ đã chỉ đạo các ngành chức năng xác minh sự việc. Qua trao đổi với lãnh đạo Trường TH Quang Trung, nhà trường xác nhận có treo những tranh này. UBND phường đã đề nghị Trường TH Quang Trung và các trường trực thuộc UBND phường rà soát để thực hiện đúng quy định tại Điều 20 Luật Giáo dục ngày 14/6/2019.

Nội dung tranh đạo đức học đường được dán trên tường trường tiểu học Quang Trung, phường Phú Mỹ, TPHCM.

Đồng thời, ngay sáng 9/9, UBND phường giao lãnh đạo Phòng Văn hóa – Xã hội và chuyên viên phụ trách lĩnh vực giáo dục tiến hành làm việc với Ban Giám hiệu Trường TH Quang Trung.

Theo đó, Ban Giám hiệu Trường TH Quang Trung giải thích những tranh này có nội dung bổ trợ cho giáo dục đạo đức học sinh, tuy nhiên nhà trường chưa kiểm tra kỹ về Công ty phát hành.

Sau khi được lãnh đạo Phòng Văn hóa – Xã hội quán triệt, lãnh đạo nhà trường đã nhận thức được việc treo tranh này là chưa phù hợp với quy định tại Điều 20 Luật Giáo dục ngày 14/6/2019. Lãnh đạo Trường TH Quang Trung đã gỡ bỏ hoàn toàn các tranh này tại trường.

Ông Đặng Văn Hùng cũng khẳng định, trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục quán triệt việc thực hiện các quy định của pháp luật tại các cơ sở giáo dục trực thuộc.