Mới nhất về thời tiết TPHCM và Nam bộ dịp Tết

TPO - Dịp Tết Nguyên đán năm nay, khu vực Nam bộ sẽ có ít mưa, ngày nắng, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô. Trong ngày 28 - 29 tháng Chạp, riêng khu vực TPHCM có khả năng xuất hiện mưa rào nhẹ vài nơi với lượng không đáng kể.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 4 - 14/2 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), khu vực Nam bộ sẽ có ít mưa, ngày trời nắng; miền Đông Nam bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng nhận định thời tiết khu vực TPHCM trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán 2024 sẽ có ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, chỉ số tia UV ở mức trung bình đến cao, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô.

Trong tuần này, thời tiết khu vực TPHCM phổ biến mây thay đổi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, không mưa. Riêng ngày 7 - 8/2 (28 - 29 tháng Chạp), có khả năng có mưa rào nhẹ vài nơi với lượng không đáng kể. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C, cao nhất phổ biến từ 33 - 35 độ C, khu vực trung tâm thành phố từ 35 - 36 độ C.

Trong 10 ngày giữa tháng 2, không khí lạnh hoạt động yếu dần. Rãnh áp thấp và vùng áp thấp nóng phát triển trên khu vực Tây Nam Trung Quốc và Tây Bắc bộ. Thời tiết khu vực TPHCM tiếp tục phổ biến không mưa, ngày nắng. Nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 - 36 độ C xuất hiện nhiều ở khu vực trung tâm thành phố. Rất ít khả năng có mưa trái mùa, nếu có chỉ là mưa với lượng không đáng kể.

Những ngày cuối tháng 2, khu vực TPHCM chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa; rìa phía Nam rãnh áp thấp và áp thấp nóng phía Tây. Gió Đông Bắc phổ biến với cường độ yếu đến trung bình.

Thời tiết TPHCM cuối tháng 2 phổ biến không mưa, một vài ngày cuối tuần, do tác động của đối lưu nhiệt địa phương nên có khả năng có mưa vài nơi với lượng không đáng kể. Một vài ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.

Nhìn chung, trong tháng 2/2024, tổng lượng mưa tại TPHCM sẽ thấp hơn TBNN cùng thời kỳ, nhiệt độ trung bình cao hơn TBNN cùng thời kỳ.

“Đề phòng những đợt gió mùa Đông Bắc mạnh và sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Nắng nóng, khô hanh xuất hiện nhiều đợt kéo dài vài ngày trên khu vực TPHCM” - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo.