Thời tiết đáng chú ý ở TPHCM và Nam bộ từ nay đến Tết

TPO - Từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, thời tiết TPHCM sẽ có ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, chỉ số tia cực tím (UV) ở mức trung bình đến cao, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/1), khu vực Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thông tin về diễn biến các hình thế thời tiết chính ảnh hưởng đến TPHCM trong 10 ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, từ ngày 29/1, áp cao lạnh lục địa sẽ suy yếu dần. Đến khoảng ngày 4 - 5/2 (25 - 26 tháng Chạp), áp cao lạnh tăng cường trở lại Bắc bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục xuống phía Nam qua Nam biển Đông và suy yếu. Từ khoảng ngày 1 - 2/2 (22 - 23 tháng Chạp), áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc qua Nam bộ, sau hoạt động mạnh dần.

Dựa vào những hình thế thời tiết chính nêu trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo: thời tiết TPHCM trong những ngày tới sẽ có ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều. Chỉ số tia UV ở mức trung bình - cao. Độ ẩm giảm thấp gây hanh khô. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 33 - 35 độ C.

“Biên độ dao động nhiệt ngày và đêm tương đối lớn. Đêm và sáng sớm tiết trời se lạnh, có khả năng gây các bệnh về đường hô hấp”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo.

Cảnh báo triều cường ven biển phía Đông Nam bộ

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu lúc 2h30 ngày 28/1 là 3,93m.

Ngoài ra, ghi nhận số liệu sóng quan trắc (vệ tinh; ObsSHIP…) cho thấy tại vùng biển ven bờ khu vực Đông Nam bộ có độ cao sóng phổ biến từ 1,5 - 2,5m. Dự báo trong hôm nay, độ cao sóng trên vùng biển ven bờ Đông Nam bộ phổ biến từ 1,5 - 2,5m, biển động. Ngoài khơi, sóng cao 2 – 3,5m, biển động. Mực nước ven biển có xu hướng tăng, độ cao lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,05m.

Trong 24 giờ tiếp theo, độ cao sóng trên vùng biển ven bờ phía Đông Nam bộ phổ biến từ 1,5 - 2,75m, biển động. Ngoài khơi, sóng cao 2 – 3m, biển động. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,05-4,15m.

Do ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông trong khu vực.