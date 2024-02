TPHCM khả năng có mưa rào vào ngày giáp Tết Nguyên đán 2024

TPO - Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, thời tiết TPHCM trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024 có mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Riêng ngày 7 và 8/2 (28 và 29 tháng Chạp), khả năng có mưa rào nhẹ vài nơi với lượng không đáng kể.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, thời tiết TPHCM trong tháng 1 vừa qua có rất ít mưa, chỉ có một vài ngày có mưa nhỏ, lượng mưa hầu hết không đáng kể. Ở khu vực trung tâm thành phố, một vài ngày có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C. Độ ẩm thấp và thời tiết khô hanh trên toàn bộ khu vực. Sáng sớm một vài nơi có sương mù nhẹ và thời tiết hơi se lạnh.

Dự báo xu hướng thời tiết tháng 2 ở khu vực TPHCM, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trạng thái El Nino sẽ tiếp tục kéo dài cho đến tháng 3/2024, sau đó trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 chuyển dần sang pha trung tính với xác suất khoảng 60%.

Ngoài ra, lượng mưa tháng 2/2024 sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN), nhiệt độ trung bình tháng cao hơn TBNN.

Trong nửa tuần đầu của tháng 2/2024, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông, biến tính dần. Vùng áp thấp trên khu vực tây nam Trung Quốc, mở rộng phạm vi hoạt động về phía đông, hình thành rãnh áp thấp ở khoảng 24-26 độ vĩ bắc. Nửa cuối tuần, khoảng từ ngày 6-7/2, rãnh áp thấp này bị nén bởi một bộ phận áp cao lục địa tăng cường về phía nam.

Vùng áp thấp nóng trên khu vực tây Bắc bộ, bị nén về phía nam, gây thời tiết nắng nóng cho khu vực TPHCM trong khoảng giữa đến cuối tuần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam bộ khả năng hoạt động mạnh dần; khoảng ngày 6-7/2 có xu hướng nâng trục lên phía bắc qua Trung Bộ.

Dự báo, thời tiết TPHCM phổ biến mây thay đổi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, không mưa. Riêng ngày 7-8/2 (28-29 tháng Chạp), có khả năng có mưa rào nhẹ vài nơi với lượng không đáng kể. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C; Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C, khu vực trung tâm thành phố 35-36 độ C.

Trong tuần tiếp theo, không khí lạnh hoạt động yếu dần. Rãnh áp thấp và vùng áp thấp nóng phát triển trên khu vực tây nam Trung Quốc và tây Bắc Bộ. Thời tiết TPHCM phổ biến không mưa, ngày nắng. Nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35-36 độ xuất hiện nhiều ở khu vực trung tâm thành phố. Rất ít khả năng có mưa trái mùa, nếu có chỉ là mưa không đáng kể.

Trong tuần cuối tháng 2, khu vực TPHCM chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam lưỡi áp cao lạnh lục địa; rìa phía nam rãnh áp thấp và áp thấp nóng phía tây. Gió đông bắc phổ biến với cường độ yếu đến trung bình trên khu vực.

Thời tiết khu vực thành phố tiếp tục phổ biến không mưa, một vài ngày cuối tuần, do tác động của đối lưu nhiệt địa phương nên có khả năng có mưa vài nơi với lượng không đáng kể. Một vài ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.

“Trong tháng 2/2024, TPHCM có nắng nhiều, thời gian có nắng trong ngày kéo dài và một vài ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 C và trên 36 độ C ở khu vực trung tâm thành phố. Gió mùa đông bắc mạnh và sóng lớn gây khó khăn, nguy hiểm cho tàu thuyền và mọi hoạt động trên biển. Trong tháng sẽ có rất ít đến không có mưa. Cần đề phòng khả năng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, đời sống và cây trồng”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ khuyến cáo.