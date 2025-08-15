MobiFone triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ cao trong dịp Quốc khánh 2/9

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, MobiFone đã triển khai kế hoạch tổng lực, huy động tối đa nhân lực, vật lực nhằm bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc, an toàn mạng lưới, vận hành khai thác ổn định, thông suốt trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh việc duy trì chất lượng kết nối, MobiFone ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, tăng cường năng lực giám sát, bảo mật, phòng chống tấn công mạng, đáp ứng yêu cầu phục vụ thông tin liên lạc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và các hoạt động đối ngoại. Công tác phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng được thực hiện đồng bộ nhằm đảm bảo an ninh thông tin, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

5G tốc độ cao kết hợp trí tuệ nhân tạo

Tại các địa điểm diễn ra hoạt động kỷ niệm, MobiFone sẽ triển khai công nghệ 5G thế hệ mới kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo và điều phối lưu lượng mạng trong thời gian thực. Hệ thống AI sẽ phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn, từ thói quen sử dụng của người dùng, dự báo sự kiện, cho tới thông tin xã hội, nhằm nhận diện chính xác các “điểm nóng” về nhu cầu kết nối. Từ đó, hệ thống có thể tự động điều chỉnh tham số mạng, tối ưu vị trí trạm phát sóng, nâng cao hiệu suất và hạn chế tối đa tình trạng nghẽn mạng.

Một điểm nhấn khác là sự hợp tác giữa MobiFone và nhà mạng Rakuten (Nhật Bản) để triển khai giải pháp Open RAN 5G. Công nghệ này trước mắt sẽ được áp dụng tại các khu vực trọng điểm ở Hà Nội trong dịp Đại lễ, sau đó mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Việc làm chủ thiết kế và sản xuất thiết bị 5G không chỉ nâng cao chất lượng kết nối mà còn tối ưu hiệu quả đầu tư hạ tầng viễn thông.

Hệ thống mạng 5G động và phân bổ thông minh

Cùng với đó, MobiFone xây dựng mạng 5G động có khả năng tự điều chỉnh để đáp ứng sự thay đổi liên tục về lưu lượng. Các trạm 4G/5G được bố trí tại vị trí chiến lược sẽ vừa tăng tốc độ truy cập Internet, vừa phân bổ dung lượng hợp lý ở những nơi tập trung đông người. Nhờ vậy, ngay cả khi số lượng người tham gia lễ hội tăng đột biến, người dùng vẫn có thể gọi điện, gửi tin nhắn, xem video trực tuyến hay chia sẻ hình ảnh mà không lo gián đoạn.

Mạng lưới tự học và tự động điều chỉnh

Điểm đặc biệt của MobiFone trong chiến lược triển khai mạng trong dịp lễ Quốc khánh là công nghệ MobiNet Adaptive Network. Hệ thống này sử dụng học máy (Machine Learning) để liên tục theo dõi và phân tích hành vi người dùng trong thời gian thực. Dựa trên dữ liệu thu thập được, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh các yếu tố như băng thông, vùng phủ sóng và chất lượng kết nối để phù hợp với tình hình thực tế. Các trạm phát sóng có thể tự động "học" và điều chỉnh lại để tránh tình trạng quá tải trong các khu vực đông đúc.

Lực lượng kỹ thuật sẵn sàng 24/7

Song song với các giải pháp công nghệ, MobiFone triển khai hơn 200 trạm phát sóng lưu động tại những điểm tổ chức lễ hội và sự kiện lớn. Hàng trăm kỹ sư, nhân viên kỹ thuật túc trực ngày đêm, với đầy đủ phương tiện, thiết bị chuyên dụng để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. Mục tiêu là bảo đảm dịch vụ viễn thông và Internet luôn thông suốt trong toàn bộ thời gian diễn ra Đại lễ.

Ưu đãi đặc biệt tri ân khách hàng

Nhân dịp trọng đại này, MobiFone dành tặng khách hàng nhiều chương trình khuyến mại trên toàn quốc:

Gói VN80: 34.000 đồng cho 80GB data tốc độ cao trong 7 ngày dành cho thuê bao trả trước và trả sau, từ 15/8–15/9/2025.

Khuyến mại nạp tiền: Ngày 2/9/2025, tặng 50% giá trị thẻ nạp vào tài khoản KM1T (dùng cho thoại, SMS nội mạng trong 15 ngày) cho thuê bao trả trước nạp từ 80.000 đồng/lần, không giới hạn số lần.

Thứ Tư bùng cháy – Deal hot 80GB: Từ 13/8–3/9/2025, mỗi thứ Tư, khách hàng đăng ký mới gói cước từ 70.000 đồng trở lên sẽ nhận thêm 80GB tốc độ cao dùng trong 7 ngày, không giới hạn lượt tham gia.

Sự kết hợp giữa công nghệ 5G tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, giải pháp mạng tự động hóa cùng các ưu đãi thiết thực đã tạo nên một bước chuẩn bị toàn diện của MobiFone cho dịp Quốc khánh. Đây không chỉ là lời tri ân gửi tới khách hàng, mà còn là minh chứng cho vai trò tiên phong của MobiFone trong việc đưa công nghệ viễn thông hiện đại phục vụ đời sống, góp phần nâng cao trải nghiệm kết nối của người dân và du khách.