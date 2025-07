An Phát chia sẻ chiến lược kết hợp ASUS tạo nên ROG Exclusive Store: Mở ra chuẩn mực mới về trải nghiệm laptop tại Việt Nam

Sự kiện khai trương ROG Exclusive Store tại TP.HCM vào ngày 26/7 vừa qua không chỉ là một hoạt động ra mắt sản phẩm đơn thuần. Đằng sau đó là tầm nhìn chiến lược của An Phát Computer và ASUS trong việc định hình lại thị trường bán lẻ công nghệ, đặt trải nghiệm của người dùng làm trọng tâm và thiết lập một chuẩn mực mới cho ngành hàng laptop tại Việt Nam.

Tuần lễ khai trương của ROG Exclusive Store by An Phát đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng công nghệ và khép lại bằng chuỗi sự kiện "ROG Days" sôi động. Tuy nhiên, sức nóng của sự kiện không chỉ đến từ các hoạt động bề nổi, mà còn từ mô hình kinh doanh bài bản mà An Phát và ASUS đang cùng nhau xây dựng.

"Trải nghiệm" - Chìa khóa trong chiến lược chinh phục người dùng

Thị trường bán lẻ laptop tại Việt Nam đang ngày càng cạnh tranh, nơi người dùng không còn chỉ quan tâm đến cấu hình và giá cả. Nắm bắt được xu hướng này, mô hình ROG Exclusive Store ra đời như một lời giải cho bài toán chinh phục khách hàng trong kỷ nguyên mới.

Chuẩn mực mới được thiết lập ở đây không nằm ở quy mô cửa hàng hay số lượng sản phẩm, mà ở chất lượng của sự trải nghiệm. Thay vì mô hình trưng bày truyền thống, cửa hàng được thiết kế như một "hub" công nghệ, nơi khách hàng được khuyến khích dành thời gian để trực tiếp sử dụng, kiểm tra hiệu năng và cảm nhận thiết kế của sản phẩm. Từ việc chơi thử các tựa game nặng trên laptop AI mới nhất đến việc so sánh độ nhạy của các thiết bị ngoại vi, mọi tương tác đều nhằm mục đích giúp người dùng đưa ra quyết định mua sắm dựa trên cảm nhận thực tế.

Mô hình này không chỉ xây dựng lòng tin mà còn tạo ra một không gian cộng đồng, nơi những người cùng đam mê có thể gặp gỡ, giao lưu và tham gia các giải đấu nhỏ - một chiến lược xây dựng khách hàng trung thành hiệu quả.

Đại diện An Phát Computer chia sẻ về tầm nhìn

Trong buổi trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện lãnh đạo của An Phát Computer đã có những chia sẻ sâu hơn về chiến lược này.

"Chúng tôi nhận thấy rằng, với các sản phẩm công nghệ cao cấp, đặc biệt là laptop gaming và sáng tạo, rào cản lớn nhất đối với khách hàng chính là việc không được trải nghiệm đủ sâu trước khi mua. Việc hợp tác chiến lược với một thương hiệu hàng đầu như ASUS để xây dựng ROG Exclusive Store là bước đi tất yếu của An Phát nhằm phá bỏ rào cản đó," vị đại diện cho biết.

Bà nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi là mang đến một không gian nơi khách hàng không chỉ đến để mua hàng, mà còn để khám phá, học hỏi và cảm nhận trọn vẹn hệ sinh thái công nghệ. Đây là cam kết của An Phát trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đặt lợi ích lâu dài của người tiêu dùng lên hàng đầu. Chúng tôi tin rằng đây chính là tương lai của ngành bán lẻ công nghệ tại Việt Nam."

Sự ra đời của ROG Exclusive Store by An Phát được xem là một tín hiệu tích cực cho thị trường, có khả năng thúc đẩy các đơn vị bán lẻ khác cùng đầu tư vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng. Cuối cùng, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là người tiêu dùng Việt Nam, khi họ có thêm nhiều cơ hội tiếp cận sản phẩm công nghệ một cách chủ động và toàn diện hơn.