Mở JCB SaviY – bật phong cách, săn đặc quyền

Với mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm chi tiêu hiện đại, phong cách và đậm chất Nhật Bản, VietinBank cùng Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn “Mở JCB SaviY – Bật phong cách, săn đặc quyền”.

Theo đó, Chương trình diễn ra từ 15/11/2025 đến hết 14/5/2026, chỉ cần mở thẻ, kích hoạt và chi tiêu, khách hàng có cơ hội nhận hoàn tiền lên tới 1.000.000 VND hoặc nhận quà tặng thể thao cao cấp trị giá đến 8.000.000 VND, khẳng định phong cách sống năng động và tinh tế cùng thẻ JCB Ultimate SaviY.

Hoàn tiền cho khách hàng kích hoạt và phát sinh chi tiêu

Chủ thẻ VietinBank JCB Ultimate SaviY (JCB SaviY) phát hành mới hoặc ngủ đông chi tiêu có cơ hội nhận hoàn tiền hấp dẫn khi đạt các mức chi tiêu sau:

- Khách hàng mở mới: Hoàn 500.000 VND cho chủ thẻ có chi tiêu tích lũy đạt từ 5 triệu đồng trong 30 ngày đầu tiên kể từ khi kích hoạt thẻ; đặc biệt với phân khúc khách hàng ưu tiên (KHƯT), mức hoàn tiền lên đến 1.000.000 VNĐ khi chi tiêu tích lũy đạt từ 10.000.000 VNĐ trong 30 ngày từ khi kích hoạt thẻ.

- Khách hàng đang sở hữu thẻ JCB SaviY nhưng không hoạt động trong 3 tháng gần nhất trước CTKM, nếu chi tiêu tích lũy đạt từ 5 triệu đồng/mỗi giai đoạn khuyến mại sẽ được hoàn 500.000 VND; KHƯT được hoàn đến 1.000.000 VNĐ khi chi tiêu tích lũy đạt từ 10.000.000 VND/giai đoạn khuyến mại

- Mỗi khách hàng được hoàn tiền tối đa một lần trong suốt thời gian chương trình và sẽ được hưởng mức hoàn tiền cao nhất nếu cùng lúc thỏa mãn nhiều điều kiện.

Quà tặng đặc quyền dành riêng cho KHƯT

KHƯT của VietinBank khi sở hữu thẻ JCB Ultimate SaviY sẽ có cơ hội nhận quà tặng thể thao cao cấp khi đạt các mức chi tiêu hằng tháng như sau:

- Tặng 01 vợt Pickleball Joola Dual 3S (Perseus & Hyperion) cao cấp khi tổng chi tiêu từ 100 triệu đồng/giai đoạn chương trình khuyến mại

- Tặng 01 vợt Pickleball Proton Series 3 Flamingo phiên bản đặc biệt khi tổng chi tiêu trong tháng đạt từ 180 triệu đồng/giai đoạn chương trình khuyến mại

- Mỗi khách hàng được nhận quà tối đa một lần trong thời gian chương trình.

- Số lượng quà tặng có hạn, VietinBank sẽ ưu tiên cho khách hàng thỏa điều kiện sớm nhất trong từng giai đoạn.

Chi tiết chương trình xem tại https://www.vietinbank.vn/ca-nhan/mo-jcb-saviy-bat-phong-cach-san-dac-quyen-10-html

Cùng VietinBank mở thẻ JCB SaviY để khám phá phong cách sống đậm chất Nhật Bản, chi tiêu thông minh và tận hưởng trọn vẹn đặc quyền hoàn tiền, quà tặng cao cấp cùng hàng loạt ưu đãi từ VietinBank và JCB.

Để biết thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868, Email: contact@vietinbank.vn