Mitsubishi Motors Corporation tài trợ 2 xe hybrid phục vụ đào tạo cho CTECH

Mitsubishi Motors Corporation tin tưởng rằng công nghệ điện hóa mới nhất của hãng chính là cầu nối giúp sinh viên Việt Nam tới gần hơn với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Chiều 13/11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH), chính thức tiếp nhận hai xe Mitsubishi Outlander PHEV do Mitsubishi Motors Corporation tài trợ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội học tập thực hành chuẩn quốc tế cho sinh viên ngành Công nghệ ô tô.

Buổi lễ bàn giao còn có sự chứng kiến của đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam, cùng các doanh nghiệp đối tác của CTECH. Đây không chỉ là sự kiện mang tính trang trọng mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên công nghệ xanh, năng lượng sạch đang bùng nổ trên toàn cầu.

Ông Noriyuki Nakazawa, đại diện Mitsubishi Motors Corporation.

Theo đó, hai mẫu Outlander PHEV - dòng SUV 7 chỗ ứng dụng công nghệ hybrid tiên tiến, thân thiện môi trường sẽ được đưa trực tiếp vào chương trình đào tạo, phục vụ các học phần thực hành chuyên sâu của hàng ngàn sinh viên ngành Công nghệ ô tô. Với hệ thống động lực hybrid hiện đại phối hợp cùng hàng loạt công nghệ an toàn chủ động, Outlander PHEV mang đến nền tảng thực tế mà không mô hình giảng dạy mô phỏng nào có thể thay thế.

Hai mẫu xe Outlander PHEV được trao tặng lần này là nền tảng để sinh viên CTECH tiếp cận trực tiếp công nghệ điện hóa mới nhất của Mitsubishi trước khi tham gia các khóa đào tạo nâng cao hoặc chương trình tu nghiệp tại Nhật Bản.

Mitsubishi Motors cũng kỳ vọng sinh viên CTECH sau khi học tập và làm việc tại Nhật sẽ trở thành các chuyên gia kỹ thuật được công nhận và trở về đóng góp cho ngành ô tô Việt Nam.

Ông Sugihara Kei, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, chúc mừng sự kiện.

Đáng chú ý, Mitsubishi Motors không chỉ đồng hành với CTECH trong lần tài trợ này. Năm 2020, hãng từng trao tặng 9 xe ô tô trị giá hơn 6,5 tỷ đồng cho Xưởng thực hành Cơ khí & Công nghệ của nhà trường. Nguồn lực đó đã được CTECH khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên có cơ hội làm việc trên xe thật. Nhờ vậy, sinh viên CTECH luôn được đánh giá cao trong các kỳ thực tập, tuyển dụng và nhiều em đã trở thành nhân sự nòng cốt tại các doanh nghiệp.

Mitsubishi Motors đã tài trợ tổng cộng 11 chiếc xe thực hành cho CTECH.

CTECH cũng cho biết nhà trường đang xây dựng học phần chuyên biệt về dịch vụ và bảo dưỡng xe hybrid, đồng thời đầu tư phòng lab thực hành chuẩn quốc tế, tăng cường thời lượng làm việc trực tiếp với phương tiện thật. Từ đó, sinh viên sẽ được rèn luyện năng lực xử lý các hệ thống điện - điện tử, pin, mô-tơ, phanh tái tạo năng lượng,… vốn là trọng tâm của ngành ô tô hiện đại.

Sự kiện nhận xe Outlander PHEV vì thế không chỉ mang ý nghĩa tăng cường cơ sở vật chất, mà còn khẳng định chiến lược phát triển của CTECH: đổi mới giáo dục nghề nghiệp theo hướng học thật - làm thật, đào tạo gắn liền với công nghệ và nhu cầu doanh nghiệp, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi xanh ngành ô tô Việt Nam.

Toàn cảnh sự kiện.

CTECH và Mitsubishi Motors cam kết tiếp tục đồng hành cùng trong nhiều chương trình đào tạo, thực hành và hợp tác quốc tế, nhằm tạo môi trường học tập hiện đại, hội nhập, nơi mỗi sinh viên đều có cơ hội chạm tới chuẩn công nghệ của thế giới ngay trong giảng đường.

Thông tin liên hệ:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách Khoa (CTECH)

Trụ sở: 60 QL1A, Thường Tín, Hà Nội

Hotline: 1800 6770

Email: contact@ctech.edu.vn

Website: ctech.edu.vn