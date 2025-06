Miền Trung bước vào đợt mưa rất lớn

TPO - Hôm nay (11/6), do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ bước vào đợt mưa rất lớn. Trọng tâm của mưa lớn là khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi, đỉnh điểm của mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ đêm nay, kéo dài đến 13/6.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh hôm nay có mây, ngày ít mưa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

Quảng Trị đến Phú Yên là trọng tâm của đợt mưa rất lớn do áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Ngày hôm nay, khu vực này có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Từ đêm nay đến 13/6 là thời gian mưa đỉnh điểm với lượng mưa từ 100-300mm, có nơi trên 450mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 200mm trong 6 giờ, gây ngập úng rất nhanh.

Khánh Hoà đến Bình Thuận hôm nay có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa trong ngày và đêm nay từ 30-70mm, có nơi trên 150mm. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 28-31 độ.

Cùng với mưa dông, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà hôm nay còn có gió tây đến tây nam cấp 3-4, có nơi giật cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Lượng mưa trong ngày và đêm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 30-70mm, có nơi trên 150mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.