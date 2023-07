Miền Bắc sắp đón một đợt mưa rất lớn

TPO - Dự báo từ chiều 4/7 đến sáng 5/7, miền Bắc có thể đón một đợt mưa dông rất lớn, lượng mưa cao nhất có thể trên 150mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên đêm qua và sáng sớm nay (3/7), khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 2/7 đến 7h ngày 3/7 có nơi trên 60mm, như: Bản Lang (Lai Châu) 97.2mm, Chế Tạo (Yên Bái) 119.6mm, Thượng Sơn (Hà Giang) 214mm, Tĩnh Túc (Cao Bằng) 67.6mm.

Dự báo trong đêm nay (3/7), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Từ chiều ngày 4/7 đến sáng ngày 5/7, mưa xuất hiện diện rộng ở các tỉnh miền Bắc, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Thủ đô Hà Nội dự báo trong hai ngày 4 và 5/7 có thể xuất hiện mưa dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời oi nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo mưa dông kèm mưa lớn cục bộ ở khu vực vùng núi Bắc Bộ còn kéo dài đến hết ngày 6/7. Từ ngày 7/7, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, tuy nhiên giảm về cường độ so với những ngày trước.

Tại khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ từ ngày 6/7, nắng nóng gia tăng trở lại, mưa dông có thể xuất hiện cục bộ vào chiều và tối những ngày sau đó, cần đề phòng các cơn dông nhiệt có thể gây mưa đột ngột vào cuối chiều với cường độ lớn, kèm theo dông sét và gió giật mạnh.