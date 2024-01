Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, vùng núi cao dưới 0 độ C

TPO - Đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta vào cuối tuần này có cường độ mạnh, gây rét đậm, rét hại kéo dài ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Thủ đô Hà Nội có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ c, nguy cơ xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt không khí lạnh này có thể bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta vào khoảng ngày 20 - 21/1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 20 đến ngày 23/1, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 20/1 trời chuyển rét, nền nhiệt giảm dần.

Dự báo từ khoảng ngày 22/1, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Đợt rét này có thể kéo dài nhiều ngày sau đó.

Cũng do ảnh hưởng không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định trong các ngày từ 21-25/1 có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 21/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, từ Đà Nẵng đến Bình Định trời chuyển lạnh.

Trước khi đón không khí lạnh mạnh, ngày mai miền Bắc tiếp tục có sương mù, mưa rải rác. Trong hai ngày 19 - 20/1, miền Bắc tăng nhiệt nhanh, trời hửng nắng.

Ngày 18/1, Hà Nội có mưa rào, nhiệt độ trong ngày từ 20 - 27 độ C. Ngày 19/1, hửng nắng, nhiệt độ dao động từ 21 - 28 độ C. Ngày 20/1, trời Hà Nội tiếp tục hửng nắng, không mưa, nhiệt độ dao động từ 20 - 25 độ C.

Dự báo từ Chủ nhật (21/1), nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội giảm xuống còn 17-20 độ C, trời chuyển mưa nhỏ rải rác. Hai ngày sau đó, Hà Nội chuyển rét đậm, trời có mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất xuống 9-12 độ C.

Các chuyên gia nhận định, đợt không khí lạnh mạnh cuối tuần này có thể tương đương về cường độ so với đợt không khí lạnh giữa tháng 12.

Trước đó, ngày 16/12/2023, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh đã tràn xuống nước ta, gây ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng từ ngày 17 - 27/12/2023 tại Bắc Bộ và từ ngày 24 - 27/12/2023 tại Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này từ 8-11 độ C, vùng núi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Tại Mẫu Sơn vào ngày 22/12/2023, nhiệt độ thấp nhất là -2,5 độ C. Đây được đánh giá là giá trị nhiệt độ thấp nhất trong cùng thời kỳ tháng 12 kể từ khi có quan trắc năm 2012.