Miền Bắc sắp rét đậm, có thể xuất hiện băng giá

TPO - Đợt không khí lạnh dự báo tràn xuống nước ta cuối tuần này có cường độ mạnh khiến miền Bắc, Bắc Trung Bộ giảm nhiệt sâu, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng 21/1, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có thể tràn xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nên từ đêm 20-22/1, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ ngày 21/1, khu vực này chuyển rét, nền nhiệt giảm sâu. Từ khoảng 22/1, miền Bắc có thể khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có thể rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Trước khi đón không khí lạnh, trong hai ngày 16-17/1, miền Bắc, Bắc Trung Bộ lại đón mưa nhỏ rải rác, trời có sương mù, mưa phùn, độ ẩm không khí tăng cao. Trời rét về đêm và sáng.

Từ 18-20/1, miền Bắc, Bắc Trung Bộ sẽ có ít ngày không mưa, hửng nắng, ấm áp với nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 16-17/1, trời có sương mù, mưa phùn, mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ. Từ 18-20/1, Hà Nội không mưa, trời hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Từ 21/1, Hà Nội đón không khí lạnh mạnh, nền nhiệt giảm sâu, trời chuyển rét đậm kéo dài.

Tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong hai ngày 16-17/1 có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khoảng 21-24/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực này chuyển mưa, mưa rào rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 21/1 phía Bắc trời chuyển rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc đang trong giai đoạn chính Đông nên thời gian tới, không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất hoạt động.

Tuy nhiên, so với trung bình nhiều năm, từ nay đến 10/2, không khí lạnh hoạt động yếu hơn, số ngày rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, có nơi trên 2 độ C.