Met Gala 2026: Dàn idol Hàn Quốc xuất hiện thế nào tại sự kiện thời trang đình đám?

JEANIE - Ảnh: Getty Images

HHTO - Lần đầu tiên thảm đỏ của sự kiện thời trang đình đám này quy tụ đông đảo sao Hàn đến vậy: Nguyên "bộ tứ" BLACKPINK, hai thành viên của aespa, nam diễn viên Ahn Hyo Seop... So với dàn sao đầy màu sắc của Hollywood, sự xuất hiện của các ngôi sao đến từ xứ sở kim chi được đánh giá thế nào?

Met Gala 2026 - sự kiện thời trang đình đám nhất năm đã chính thức diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Chủ đề của sự kiện năm nay có tên Costume Art - đặt Thời trang ngang hàng với Mỹ thuật. Gắn liền với chủ đề này, dress code của sự kiện có tên Fashion is Art khuyến khích khách mời thoải mái sáng tạo.

rihanna.jpg

Rihanna xuất hiện trong một thiết kế phức tạp, trông giống như một viên đá quý đang hé lộ từ trong một khối đá thô kệch. Mẫu váy của thương hiệu Margiela Couture by Glenn Martens.

beyonce.jpg

Beyoncé có màn xuất hiện ấn tượng với thiết kế ôm sát tôn dáng. Chiếc váy với lớp lưới màu da, đính kết bộ khung xương kim cương lấp lánh, kéo dài đến tận găng tay. Đây là sản phẩm của Olivier Rousteing - Giám đốc sáng tạo của Balmain.

lisa.jpg
lisa-1729.jpg
lisa2.jpg﻿
lisa1.jpg

Lisa BLACKPINK diện trang phục couture của Robert Wun, được chính NTK "tháp tùng" tới thảm đỏ. Chiếc đầm trắng ôm sát tôn lên vóc dáng mảnh mai của nữ idol, thiết kế được đính gần 67.000 viên pha lê Swarovski. Trang sức đính kim cương to bản từ BVLGARI nổi bật trên nền trang phục trắng.

﻿rose.jpg
﻿rose1.jpg﻿
﻿rose2.jpg
rose-1226.jpg

Rosé BLACKPINK trung thành với diện mạo tối giản, đồng hành cùng Saint Laurent trong lần thứ 3 trở lại Met Gala 2026. Cô "bắt tay" cùng stylist Law Roach, lăng xê thiết kế của người bạn thân - NTK Anthony Vaccarello.

﻿jisoo.jpg
﻿jisoo1.jpg﻿
﻿jisoo2.jpg
jisoo-3841.jpg

Lần đầu tham dự dạ tiệc thời trang đình đám, Jisoo BLACKPINK diện đầm dạ hội tông hồng, thiết kế gây ấn tượng nhờ bề mặt đính đá kết dày đặc, chuyển sắc pastel. Kỹ thuật draping bất đối xứng ở phần hông giúp bộ váy có chiều sâu.

jennie.jpg
jennie1.jpg﻿
jennie2.jpg﻿
jennie-2234.jpg

Jennie BLACKPINK hóa thân thành nàng tiên cá trong mẫu đầm quây có phần sequin xếp lớp như vảy cá. Mẫu đầm đến từ nhà mốt Chanel có tới 15.000 chi tiết thêu và mất tới hơn 540 giờ để hoàn thiện.

karina.jpg

Karina aespa mặc thiết kế của Prada - thương hiệu cô làm đại sứ, bộ váy lấy cảm hứng từ durumagi - một phần trang phục truyền thống của Hàn Quốc.

ningning.jpg

Ningning aespa diện thiết kế riêng của Gucci, kết hợp trang sức dòng Serpenti của BVLGARI.

ahn-hyo-seop.jpg

Nam diễn viên Ahn Hyo-seop lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala, mỹ nam diện thiết kế của Valentino.

anne-hathaway.jpg

Anne Hathaway khẳng định đẳng cấp của một minh tinh hàng đầu với thần thái không thể trộn lẫn, nữ diễn viên mặc thiết kế của Michael Kors hoàn thiện tổng thể với vòng cổ cao cấp của BVLGARI.

anok-yai.jpg

Siêu mẫu Anok Yai mặc thiết kế của Balenciaga, trang điểm đẹp như tượng tạc. Cô là "viên ngọc đen" nổi tiếng với thân hình tỉ lệ siêu đẹp.

﻿blake.jpg
blake-lively.jpg

Blake Lively tiếp tục xuất hiện với thiết kế nhiều lớp, kiểu trang phục được cô sử dụng nhiều lần tại sự kiện này. Năm nay nữ diễn viên xuất hiện trong một chiếc đầm Atelier Versace màu vàng hồng. Khi bước lên cầu thang, chiếc nơ trên phần váy được tháo ra, để lộ lớp váy màu xanh nhạt bên trong.

jaafar-jackson.jpg

Jaafar Jackson - cháu trai của Ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson - người đóng vai MJ trong bộ phim đình đám Micheal đang "làm mưa làm gió" tại các rạp chiếu trên thế giới. Jaafar diện trang phục của Ralph Lauren.

kylie-jenner.jpg
kendall-jenner.jpg

Kylie Jenner (trái) và Kendall Jenner (phải) được khen không quá phô trương, mà vẫn tuân thủ đúng dresscode của sự kiện.

kim-kardashian.jpg
cardi-b.jpg

Kim Kardashin và Cardi B không được đánh giá cao với trang phục lần này.

hailey-bieber.jpg

Hailey Bieber diện trang phục lấy cảm hứng trực tiếp từ bộ sưu tập Couture mùa Thu năm 1969 của huyền thoại Yves Saint Laurent. Trong bộ sưu tập lịch sử đó, nhà thiết kế tài hoa đã hợp tác cùng nghệ sĩ điêu khắc người Pháp Claude Lalanne để tạo ra hai mẫu thân áo đúc khuôn cơ thể vô cùng tinh xảo.

sabrina-carpente.jpg

Sabrina Carpenter xuất hiện trên thảm đỏ trong một chiếc váy tulle xẻ cao thiết kế riêng bởi Jonathan Anderson - Giám đốc sáng tạo của Dior. Bộ trang phục này là lời tri ân đến bộ phim Sabrina của Audrey Hepburn, với những dải phim đính đá rhinestone quấn quanh toàn bộ cơ thể. Nếu zoom kỹ, bạn còn có thể thấy hình ảnh hai bạn diễn Humphrey Bogart và William Holden xuất hiện trong các khung hình phim.

hht1480-coverfb.jpg
#Met Gala #Hàn Quốc #BLACKPINK #aespa #thời trang #thảm đỏ #Fashion is Art

